대구 퀴어축제 다음 달 20일 개최…반대단체는 맞불집회 예고

이미지 확대 대구퀴어문화축제, 집회장소 범위 놓고 대치 지난해 9월 28일 대구 중구 반월당사거리인근 달구벌대로에서 ‘제16회 대구퀴어문화축제’개최를 앞두고 퀴어축제조직위원회 측과 경찰이 집회 장소 범위를 두고 대치하고 있다. 2024.9.28. 연합뉴스

대구퀴어문화축제가 다음 달 20일 열린다. 이에 기독교계를 비롯한 반대 단체가 법적 대응과 맞불 집회를 예고하면서 갈등이 고조되고 있다.31일 대구퀴어문화축제 조직위원회 등에 따르면 올해로 17회를 맞이하는 퀴어축제는 대중교통전용지구에서 진행할 예정이다. 이곳은 시내버스를 비롯한 대중교통만 통행할 수 있는 왕복 2개 차로 도로다. 퀴어축제 조직위는 지난해를 빼면 2019년부터 5년간 이곳에서 축제를 열었다. 이들은 최근 대구 중부경찰서에 집회 신고도 마친 상태다.조직위는 지난 26일 기자회견을 열고 “차별, 국가 폭력에도 꺾이지 않는 퍼레이드를 펼친 대구퀴어문화축제가 17번째 행진을 앞두고 있다”며 “지역의 대표적인 인권 축제의 장으로서 자긍심 넘치는 퍼레이드가 될 수 있도록 경찰은 집회를 제한하고 통제하는 것이 아니라, 안전하게 잘 치러지도록 의무와 책임을 다해주길 바란다”고 밝혔다.지난해 축제 당시 조직위 측은 대중교통전용지구 2개 차로를 모두 사용하겠다며 집회신고를 했다. 하지만, 경찰은 버스 등 차량 소통을 이유로 1개 차로만 사용하도록 했다. 조직위는 이를 두고 “광장은 공적인 장소인데 경찰이 부당하게 신고한 집회를 막고 왕복 2차로 중 1개 차로만 허용해 사고가 발생한다면 그 책임은 경찰이 져야 한다”고 주장했다.퀴어축제 조직위 측이 축제 개최를 예고하자 반대 단체들도 즉각 반발하고 나섰다. 대구퀴어반대대책본부는 지난 27일 “대중교통전용지구를 전면 차단하고 버스를 우회시키기까지 하면서 치러지는 행사는 퀴어행사 외에 없다”며 “대한민국 그 어느 집회에서도 허용되지 않는 특혜이며, 시민의 교통권을 짓밟는 행위”라고 강도 높게 비판했다.대책본부는 퀴어축제로 인해 인근 상가들이 매출에 큰 타격을 입는다는 주장을 펼치기도 했다. 이들은 “인근 동성로 상인과, 약전골목 상인은 매출이 가장 많은 주말 토요일 퀴어축제로 인해 매출에 큰 타격을 입는다”며 “버스와 지하철로 이어지는 엄청난 유동 인구가 차단되기 때문”이라고 강조했다.이에 경찰은 퀴어축제 조직위와 반대 단체를 모두 만나 협의한 뒤 원만히 축제가 진행될 수 있도록 노력하겠다는 입장이다. 경찰 관계자는 “지난해 사례 등을 참고해 마찰 없이 축제를 진행할 수 있는 방안을 마련 중”이라며 “축제 주최 측, 동성로 상인회 등과 만나 협의할 예정”이라고 말했다.대구 민경석 기자