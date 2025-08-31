‘비좁은’ 광주송정역, 이번엔 증축될까…입찰 6번만에 입질

2개 건설업체, 각각 컨소시엄 구성해 응찰…9월 중 PQ거쳐 최종 선정

철도공단, ‘사업비 적다’ 지적에 24억원 증액…2028년 10월 완공 목표

전체 역사 면적 2배 확대…낡고 비좁은 ‘호남 대표 관문’ 이용 불편 해소

이미지 확대 호남의 관문 ‘광주송정역사’ 증축사업 조감도. 광주광역시 광산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호남의 대표 관문 ‘광주송정역’ 증축공사가 최근 2년간 5번의 유찰 끝에 사업자 선정을 앞두고 있어 ‘낡고 비좁은’ 역사를 이용해야만 했던 지역민과 방문객들의 불편이 해소될 수 있을 전망이다.31일 광산구와 국가철도공단 호남본부에 따르면, 지난 8월 5일 6번째로 진행된 ‘호남고속철도 송정역사 증축을 위한 입찰’ 개찰 결과 S토건 등 2개 업체가 각각 컨소시엄을 구성해 참여한 것으로 확인됐다.철도공단측은 다음달 중 적격심사(PQ)를 거쳐 최종 사업자를 선정한다는 방침이다. 공사기간은 착공일로부터 36개월로, 오는 10월 착공할 경우 2028년 10월 완공이 목표다.이 사업은 지난해 초부터 올해까지 5차례에 걸쳐 입찰 공고를 했으나 ‘낮은 공사비로 인한 사업성 부족’ 등을 이유로 사업자를 찾지 못해 모두 유찰됐다. 특히 ‘사업 참여 자격’을 완화해 지난해 말 진행됐던 5차 입찰에서는 D건설 컨소시엄이 낙찰자로 최종 선정됐지만 올 4월 D건설이 법정관리에 들어감에 따라 낙찰자 결정이 취소된 바 있다.철도공단은 ‘공사 난이도 등에 비해 사업비가 적다’는 지적에 따라 이번 6차 입찰에서는 계약금액을 당초 523억원보다 24억원을 증액한 547억으로 인상했다. 물가상승분과 작업시간 제한 할증 등도 감안됐다.한편, 광주송정역 증축 공사는 공사비와 설계비 등 국비 547억원을 들여 역사 전체면적을 5700㎡에서 1만 900㎡로 갑절가량 확대하는 사업이다. 낡은 대합실과 승강장, 편의시설 등도 개선한다. 공사 기간은 총 36개월이다.광주송정역은 호남고속철도가 개통한 2015년 4월부터 기존 광주역을 대신해 ‘호남의 관문’ 역할을 했지만, 좁고 노후화한 시설로 이용객들의 불만이 컸다.광주송정역은 하루 평균 이용객이 2만명을 넘어섰지만 면적은 5700여㎡에 불과하다. 하루 평균 이용객 1만 9800명 수준인 오송역의 총면적 2만여㎡, 7000여명인 울산역의 총면적 9200㎡보다 훨씬 좁은 수준이다. 승객 대합실 면적만 따지면 광주송정역이 1730여㎡로 오송역 5400㎡의 30%, 울산역 2880㎡의 60% 수준에 그치고 있다.광주 홍행기 기자