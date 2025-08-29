사회 [포토] ‘고공농성 600일 마무리’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/29/20250829800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-29 17:55 입력 2025-08-29 17:55 1/ 3 이미지 확대 ‘고공농성 600일 마무리’경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장 지붕에서 고공농성을 이어온 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 29일 지상으로 내려오고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 이미지 확대 ‘고공농성 600일 마무리’경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장 지붕에서 고공농성을 이어온 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 29일 밑으로 내려오고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 이미지 확대 ‘고공농성 600일 마무리’경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장 지붕에서 고공농성을 이어온 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 29일 지상으로 내려오고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장 지붕에서 고공농성을 이어온 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 29일 지상으로 내려오고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지