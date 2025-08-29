울산 해수에서도 올해 첫 비브리오패혈증균 검출

울산시 보건환경연구원, 해산물 섭취·바닷물 접촉 ‘주의’ 당부

비브리오패혈증 예방 수칙.

울산 해수에서 올해 첫 비브리오패혈증균이 검출됐다.울산시 보건환경연구원은 지난 21일 울주군 진하해수욕장에서 채취한 바닷물에서 비브링패혈증균이 발견됐다고 30일 밝혔다.연구원은 매년 4월부터 11월까지 연안 해수에서 병원성 비브리오균 유행 감시를 진행하고 있고, 2023년 3건의 비브리오패혈증균을 검출하기도 했다.비브리오패혈증균은 수온이 18도 이상으로 오르는 5월부터 10월 사이에 활발히 증식한다.비브리오패혈증은 오염된 어패류를 날로 먹거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물과 접촉했을 때 감염될 수 있다. 만성 간질환, 알코올중독, 당뇨병 등 기저질환이 있는 고위험군에서 주로 발생한다.감염되면 평균 1∼2일 정도 짧은 잠복기를 거쳐 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 설사, 복통, 구토 등의 증상이 나타난다. 발열 후 24시간 이내에 피부 이상 증상과 원발성 패혈증으로 진행될 수 있어 주의가 필요하다.치사율이 50%에 달하는 만큼 상처가 있으면 바닷물 접촉을 피하고, 어패류는 반드시 충분히 익혀 먹어야 한다. 또 만성 간질환자, 당뇨병, 면역 저하 환자 등 고위험군의 특별한 주의가 필요하다.예방을 위해서는 ▲올바른 손 씻기 ▲어패류 완전히 익혀 먹기 ▲상처 부위 바닷물 접촉 금지 ▲어패류 요리한 도마 칼 등 소독 후 사용하기 ▲어패류 5도 이하 저온 보관 및 85도 이상 가열 등의 위생수칙을 지켜야 한다.연구원 관계자는 “비브리오패혈증 감염 우려가 커짐에 따라 검사 결과를 구·군 및 유관부서에 통보하고, 주변 횟집 등 식품접객업소 점검과 수산물 안전관리를 강화하도록 했다”며 “비브리오패혈증에 감염되지 않도록 예방수칙을 철저하게 지켜주시기를 당부한다”라고 말했다.한편, 경남 진주시의 80대 남성이 지난 23일 비브리오패혈증으로 사망하기도 했다.울산 박정훈 기자