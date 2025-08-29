군산사랑상품권 연말까지 할인율 10→13%

이미지 확대 군산사랑상품권의 할인율을 기존 10%에서 13%로 상향된다. 군산시 제공

전북 군산시가 9월 1일부터 12월 31일까지 한시적으로 군산사랑상품권의 할인율을 기존 10%에서 13%로 상향한다.특별할인은 2차 정부 추경 지원 및 지침에 따른 것으로 소상공인의 매출 확대와 시민들의 생활 안정 지원을 위해 마련됐다.이에 따라 군산사랑상품권은 10만원 기준 13% 할인된 8만 7000원에 구매할 수 있다.상품권 구매 한도는 월 통합 70만 원까지로 모바일·카드형 상품권은 일반 시민 누구나 살 수 있다.단 지류형 상품권의 경우 만 65세 이상 시민만 기존 월 10만원에서 30만원까지 상향된 한도 내에서 구매할 수 있다. 할인율 상향 기간도 모바일·카드형 상품권과 달리 9월에서 11월까지이다.시 관계자는 “이번 할인율 상향은 국비 추가 교부로 마련된 혜택이며, 시민 생활 안정과 지역 상권 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대된다”며 “많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 적극적인 이용을 부탁드린다”고 말했다.설정욱 기자