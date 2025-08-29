순천경찰서, ‘보이스피싱 예방’ 새마을금고 직원에 감사장

1000여만원 피해 예방

이미지 확대 송창원 순천경찰서 형사과장이 1000만원의 보이스피싱 피해를 예방한 순천중부MG새마을금고 직원에게 감사장과 신고포상금을 전달하고 있다.

순천경찰서가 보이스피싱 피해를 예방한 순천중부MG새마을금고 직원에게 감사장과 신고포상금을 수여했다고 29일 밝혔다.이 직원은 최근 70대 고객이 예금 1000여만원을 중도해지 해 지인의 권유로 투자하려는 상황에서 전화금융사기 정황을 직감했다. 그는 즉시 고객을 설득하고 경찰에 알리면서 범죄 피해를 미리 방지해 소중한 재산을 지켜냈다.송창원 형사과장은 “이번 사례는 금융기관 직원의 세심한 대응과 경찰의 신속한 협력이 함께 이뤄낸 성과다”며 “지역사회 안전망이 제대로 작동한 좋은 예”라고 설명했다. 이어 “전화금융사기 수법이 날로 지능화되는 만큼, 앞으로도 금융기관과 함께 시민들의 재산을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.한편 순천경찰서는‘F-Alert(에프 어럴트) 순천’, ‘112 문자 챌린지’등 시민 참여형 예방 활동을 활발히 전개하며 금융기관과 손잡고 전화금융사기 차단 사례를 이어가고 있다. 이번 사건 역시 지역사회 전체가 힘을 모아 만들어 낸 민경협력 치안의 성과로 평가받고 있다.순천 최종필 기자