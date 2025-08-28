굴뚝 올라 오염물질 측정하던 40대 환경공단 직원, 드론에 맞아 사망

이미지 확대 사고가 발생한 전북 전주의 한 공장. 2025.8.28. 전북자치도소방본부 제공

정확한 사망원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 방침이다.

전북 전주의 한 공장에서 대기질을 측정하던 한국환경공단 직원이 추락한 드론에 맞아 숨지는 사고가 발생했다.28일 전북경찰청과 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 2분쯤 전주시 덕진구 팔복동의 한 직원이 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.현장에 도착한 구급대는 굴뚝에 설치된 점검 유지 보수용 원형 계단 난간에 심정지 상태로 쓰러진 A씨를 발견했다. 구급대가 급히 그를 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌다.환경부 산하 한국환경공단 소속 직원인 A씨는 대기질을 측정하기 위해 50여ｍ 굴뚝으로 올라가 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.당시 상공에 띄운 드론이 굴뚝 벽에 부딪히면서 추락했고 부서진 드론 파편에 A씨가 맞은 것으로 전해진다.사고가 난 드론은 높이 50㎝, 길이 80㎝에 60㎏의 무게가 나갔다.드론 조종은 용역업체 직원이 맡은 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하는 한편설정욱 기자