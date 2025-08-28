‘모자 참변’ 부산 만덕동 아파트 화재 스쿠터 배터리서 발화

이미지 확대 지난 7월 13일 화재가 발생해 80대 노모와 50대 아들이 숨진 부산 북구 만덕동의 한 아파트에서 경찰과 국과수 소방당국이 합동감식을 하고 있다. 연합뉴스

지난달 13일 80대 어머니와 50대 아들이 숨지고, 작은아들은 크게 다치는 피해가 발생한 부산 북구 만덕동 아파트 화재는 집 안에 있던 전기 스쿠터용 배터리에서 시작된 것으로 밝혀졌다.부산 북부경찰서는 국립과학수사연구원 감정 결과 이 화재가 전기 스쿠터용 리튬이온 배터리에서 전기적 요인으로 시작된 것으로 파악됐다고 28일 밝혔다.화재 당시 현관 바로 옆 방 안에 배터리는 충전 후 보관한 상태였다. 충전기와 분리된 상태였는데도 화재가 발생한 이유는 확인되지 않았다.리튬이온 배터리는 휴대전화, 개인용 이동장치(PM) 등에 많이 사용되지만, 불이 붙으면 열폭주 현상이 발생하면서 대형 화재로 확산할 수 있다는 점에서 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.지난 17일에도 서울 마포구 창전동 아파트에서 불이 나는 바람에 모자가 숨졌는데, 전동 스쿠터용 리튬 이온 배터리가 발화원으로 추정된다.만덕동 아파트 화재도 비교적 대피가 쉬운 저층에서 발생했지만, 화재 확산 속도가 워낙 빨라 모자가 대피하지 못한 것으로 추정된다.소방 당국은 KC 인증 등을 받은 안전한 제품을 사용, 충전 중에는 상태 수시 확인, 완충 후 전원 차단 등을 권고한다. 배터리를 직사광선이 드는 곳에 보관하거나 누액, 변형이 발생한 배터리를 사용하는 것은 피해야 한다.부산 정철욱 기자