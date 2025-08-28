부산 해운대구, 문화관광벨트 조성 용역…관광지 새 콘텐츠 발굴

이미지 확대 해운대구 문화관광벨트 조성 용역 대상지. 연합뉴스

부산 해운대구가 해운대해수욕장과 달맞이 길 등 주요 관광지에 새로운 콘텐츠를 채우기 위한 연구에 나선다.해운대구는 다음 달 1일 ‘해운대 핵심 문화관광벨트 조성 용역’ 착수 보고회를 개최한다고 28일 밝혔다. 미래 문화관광 추세를 분석해 해운대 해수욕장과 구남로, 해리단길, 달맞이길 등에 새로운 관광 콘텐츠를 개발하기 위해서다. 구가 구상한 문화관광 현안 사업 기본계획을 수립하는 것도 이 용역에 포함된다.용역에서는 해운대해수욕장 주변 공영 주차장 3곳을 지하화하고, 상부에는 공원을 조성해 해변과의 연계를 강화하는 방안을 검토한다. 또 해수욕장과 도시철도 해운대역을 잇는 구남로 558m 구간의 지하를 개발해 상가와 주차 공간, 방재용 저류시설 등을 확보하는 구상도 검토한다.구는 수영교에서 시작해 동백섬, 해운대해수욕장, 미포, 청사포, 구덕포, 송정으로 이어지는 해안선에 경관 조명을 설치해 야간 관광 명소로 가꾸는 방안도 이번 용역에서 함께 검토하기로 했다. 해운대시장과 해리단길, 달맞이길을 미식 중심의 문화 거점으로 조성하는 방안도 살펴볼 예정이다.해운대구 관계자는 “여행도 서울 등 수도권에 몰리는 경향이 있어 관광 명소로서 해운대의 위상이 위협받고 있다. 용역을 통해 해운대가 세계적 경쟁력을 갖춘 문화관광 도시로 도약할 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다.부산 정철욱 기자