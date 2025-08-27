사회 [포토] 분홍빛으로 물드는 나무수국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/27/20250827800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-27 15:45 입력 2025-08-27 15:42 1/ 5 이미지 확대 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객이 나무수국 정원을 산책하고 있다.여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다. 2025.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 나무수국 정원을 산책하고 있다.여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다. 2025.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 나무수국 정원을 산책하고 있다.여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다. 2025.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 나무수국 정원을 산책하고 있다.여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다. 2025.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객이 나무수국 정원을 산책하고 있다.여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다. 2025.8.27 연합뉴스 27일 오전 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 나무수국 정원을 산책하고 있다. 여름 동안 흰색이었던 나무수국 꽃이 점차 분홍빛으로 물들어가고 있다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지