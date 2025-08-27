대구시 신청사 국제설계공모 14개 작품 접수…9월 17일 당선작 발표

이미지 확대 대구시 신청사가 들어설 두류정수장 부지 전경. 대구 달서구 제공

대구시 신청사의 실루엣이 다음 달 17일 공개된다. 시는 신청사를 미래지향적이고 친환경적인 청사와 도심 속 명품공원 등을 품은 공간으로 조성할 계획이다.대구시는 신청사 건립을 위한 국제설계공모 접수를 마감한 결과, 모두 14개의 작품이 접수됐다고 27일 밝혔다.이번 공모에는 국내 굴지의 설계사와 지역 건축사무소 23개 사가 다수 컨소시엄을 구성해 참여했다. 또한 미국, 영국, 콜롬비아, 튀르키예, 필리핀 등 국외 6개 사의 설계사도 컨소시엄 형태로 응모해 치열한 경쟁이 예상된다.대구시는 작품 접수와 함께 교수·건축사 등 9명으로 구성된 심사위원회도 구성했다. 특히, 심사위원 선정 과정의 투명성을 높이기 위해 접수 당일 참가업체가 직접 추첨을 통해 심사위원을 선정했다.심사위원회는 다음 달 2일 1차 서면 심사를 통해 5개 작품을 우선 선정하고, 16일 2차 발표심사를 거쳐 당선작과 입상작을 선정한다. 최종 결과는 같은달 17일 공식 발표될 예정이다.심사 전 과정은 유튜브를 통해 실시간 공개되며, 최종 결과 발표 시에는 심사위원별 투표 결과와 평가사유서도 함께 공개해 심사의 투명성과 공정성을 극대화할 계획이다.당선자에게는 대구시 신청사 기본 및 실시설계와 설계의도 구현 우선협상권이 주어지며, 2~5등 입상자에게는 총 1억 4000만 원의 상금이 차등 지급된다.안중곤 대구시 행정국장은 “이번 국제설계공모에 국내외 유수의 설계사들이 참여해 주신 만큼, 대구의 미래를 담아낼 상징적인 청사의 밑그림이 나올 것으로 보인다”며 “심사 과정 역시 시민들이 신뢰할 수 있도록 투명하고 공정하게 진행하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자