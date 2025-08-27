체육단체 회장 “김영환 지사에게 돈 준 적 없다”

이미지 확대 지난 21일 경찰이 김영환 충북지사 집무실을 압수수색 하고 있다. 연합뉴스

김영환 충북지사에게 500만원이 든 돈 봉투를 건넨 혐의를 받는 도내 한 체육단체 회장 A씨가 27일 혐의를 전면 부인했다.A씨는 이날 충북경찰청에서 진행된 자신의 휴대전화 포렌식 과정에 참여한 뒤 기자들을 만나 “돈을 준 적이 없다”며 “그날 지갑에 10만원밖에 없어 600만원을 찾았는데, 선수 격려금 등으로 쓰기 위한 것”이라고 주장했다.600만원 용처에 대해선 “기억나지 않는다”며 “김 지사를 만나 돔구장 건설과 관련한 대화를 나눴을 뿐”이라고 말했다.또 다른 체육계 인사 B씨와 “반반씩 다섯 장을 만들어 드리자”고 통화한 내용과 관련해선 “(고향)후배들이 여비를 마련해주면 어떻겠냐고 대화한 사실은 있지만 이행하지는 않았다”고 했다.경찰은 김 지사, A씨, B씨 등 총 3명을 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사를 벌이고 있다.김 지사는 지난 6월 26일 오전 도청 집무실에서 A씨에게 500만원이 든 돈 봉투를 받은 혐의를 받고 있다.경찰은 A씨와 B씨가 250만원씩 분담해 500만원을 만든 뒤 출장 여비 명목으로 준 것으로 보고 있다.김 지사는 이날 A씨를 만난 뒤 오후에 일본 출장길에 올랐다. 김 지사 역시 A씨와 만난 사실은 인정하지만 혐의는 전면 부인하고 있다.경찰은 지난 21일 압수수색을 통해 확보한 자료 등을 분석한 뒤 김 지사도 소환할 예정이다.청주 남인우 기자