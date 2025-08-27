파리올림픽 양궁 대표팀 감독 숨진 채 발견...“범죄 혐의점 없어”

이미지 확대 .

27일 오전 9시쯤 충북 청주시 상당구의 한 숙박업소에서 양궁 국가대표팀 감독을 지낸 박모(55) 감독이 숨진 채 발견됐다.박 감독이 보이지 않자 팀 동료가 방에 들어가 그를 발견해 경찰에 신고했다.그는 감독을 맡고 있는 인천 계양구청 양궁팀을 이끌고 청주 김수녕양궁장에서 열리는 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학실업 양궁대회 참석차 이 숙박업소에 머물렀던 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “현장에서 외부 침입, 외상 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았다”며 “내인사로 보고 정확한 사망원인을 조사중에 있다”고 말했다.내인사는 ‘내적 원인’에 의해 사망이 발생한 경우를 뜻하며 외인사(자살, 사고 등)와 반대되는 의미다.박 감독은 1988년 서울올림픽에 양궁 국가대표로 출전해 단체전 금메달과 개인전 은메달을 획득했다. 2024년 파리올림픽에선 대표팀 감독을 맡았다.청주 남인우 기자