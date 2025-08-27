충북콘텐츠기업지원센터 개소..입주 기업 파격 지원

이미지 확대 충북콘텐츠기업지원센터 전경. 충북도 제공.

충북콘텐츠기업지원센터가 27일 문을 열었다.청주시 청원구 밀레니엄타운에 건립된 이 센터는 전체면적 4169㎡에 지하 1층·지상 5층 규모다. 문화체육관광부 공모사업에 선정돼 198억원이 투입됐다.센터는 3~12인 규모의 콘텐츠 기업이 입주할 수 있는 기업 지원 공간 23개 실, 공유 사무실, 세미나실, 교육실, 프로젝트룸, 스튜디오 등을 갖췄다.입주 기업들은 임대료 없이 관리비만 부담하며 사무실과 시설을 쓸 수 있다. 도가 창업한 지 3년 이상~7년 이내 콘텐츠 기업을 대상으로 입주기업들을 모집했는데 11개 기업이 신청했다. 도는 입주기업 추가 모집에 나설 예정이다. 3년 이내 기업들은 충북콘텐츠코리아랩이 지원하고 있다.입주 기업들은 콘텐츠 제작 지원, 기업 맞춤형 컨설팅, 교육 및 네트워킹, 지식재산권 확보 및 법률 자문, 해외 마케팅 등 센터의 종합적인 지원을 받을 수 있다.센터 운영은 충북도 출연기관인 충북과학기술혁신원이 맡는다.도 관계자는 “센터에 충북과학기술혁신원 콘텐츠 진흥본부 직원들이 근무하며 기업들을 지원한다”며 “센터가 충북을 콘텐츠산업의 중심지로 만들 것”이라고 말했다.콘텐츠 기업이란 웹툰, 웹소설, 영화, 방송, 캐릭터 관련 기업들을 의미한다.청주 남인우 기자