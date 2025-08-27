메뉴
“다신 못 찾는 줄”…‘망연자실’ 스리랑카 유학생, 부산시민 껴안은 사연

조희선 기자
조희선 기자
수정 2025-08-27 15:35
입력 2025-08-27 11:59
스리랑카 유학생의 등록금 봉투를 찾아준 부산 시민(왼쪽)과 스리랑카 유학생. 부산 남부경찰서 제공
스리랑카 유학생의 등록금 봉투를 찾아준 부산 시민(왼쪽)과 스리랑카 유학생. 부산 남부경찰서 제공


한 부산 시민이 스리랑카 유학생이 잃어버린 등록금 봉투를 찾아준 사연이 전해졌다.

27일 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오전 9시 30분쯤 스리랑카 유학생 A씨가 “부산 남구 대연동 한 대학교 앞 횡단보도에서 등록금이 든 봉투를 잃어버렸다”고 신고했다.

경찰에 따르면 A씨는 어렵게 마련한 등록금을 잃어버리자 망연자실한 상태에서 경찰을 찾아왔다.

봉투 안에는 현금 100여만원이 들어 있었던 것으로 알려졌다.

경찰은 주변을 수색하고 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하다가 돈 봉투가 습득물로 경찰에 접수된 것을 확인했다.

횡단보도 인근에서 돈 봉투를 주운 B씨가 가까운 지구대를 방문해 돌려준 것이다.

경찰은 A씨가 잃어버린 돈과 습득물이 일치하는 것을 확인하고 A씨에게 돈 봉투를 돌려줬다.

경찰 관계자는 “A씨가 ‘다시는 찾지 못할 줄 알았다’며 눈시울을 붉히고 B씨에게 거듭 감사 인사를 전했다”면서 “B씨는 누구라도 저와 똑같이 행동했을 것이라고 했다”고 전했다.

조희선 기자
