경찰·노동부, ‘3명 사망 순천 레미콘 공장 질식사고’ 압수수색

이미지 확대 경찰과학수사대가 유해가스 중독으로 임직원 3명이 숨진 순천 레미콘 공장에 대해 현장 조사를 하고 있다. 연합뉴스.

경찰과 노동 당국이 저장탱크를 청소하다 유해가스 중독으로 임직원 3명이 숨진 순천 레미콘 공장에 대해 압수 수색을 했다.고용노동부와 경찰은 27일 서면 소재 레미콘 제조업체에 수사관과 근로감독관 등 15명을 투입해 압수수색을 벌였다. 이들은 유해 물질 취급관리, 보관 관련 자료와 관계자들의 휴대전화 등을 증거물로 확보했다. 이를 통해 사고 발생 원인을 확인하고 사측이 밀폐 공간 작업 시 보건 수칙을 준수했는지 여부를 살펴본다는 계획이다.지난 21일 순천 레미콘 제조업체 공장에서는 밀폐된 혼합제 저장 탱크 내부에서 작업하던 노동자 1명이 쓰러졌다. 그를 구조하기 위해 동료 작업자 2명이 탱크 내부로 들어갔다가 유해가스에 중독돼 3명 모두 숨졌다.당시 탱크 내부에는 유해가스인 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 것으로 파악됐다.광주고용노동청 관계자는 “이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정하고 신속하게 수사할 방침”이라고 밝혔다.순천 최종필 기자