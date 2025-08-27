메뉴
철원 고석정꽃밭 개장…“꽃내음 가득”

김정호 기자
김정호 기자
수정 2025-08-27 09:43
입력 2025-08-27 09:43
이미지 확대
강원 철원 ‘고석정 꽃밭’. 철원군 제공
강원 철원 ‘고석정 꽃밭’. 철원군 제공


강원 철원 동송읍 ‘고석정 꽃밭’이 27일 문을 열었다.

고석정 꽃밭 면적은 16ha로 축구장 23개와 맞먹는다. 이곳에는 맨드라미와 천일홍, 백일홍, 코키아, 코스모스, 버베나, 핑크뮬리, 가우라, 억새, 해바라기 등 10종 100만여 그루가 심어져 장관을 이룬다.

또 철원을 대표하는 캐릭터인 ‘철궁이’와 ‘철루미’를 활용한 토피어리(topiary·식물 인형)와 다양한 포토존이 설치돼 이색적인 분위기를 연출한다.

다음 달 13일에는 고석정 꽃밭 일원에서 세종대왕 강무 행차 재현 행사가 열린다. 세종은 즉위 기간 19차례에 걸쳐 철원에서 군사훈련 겸 수렵대회인 강무를 열었다.

고석정 꽃밭은 11월 2일까지 개장하고, 운영시간은 매일 오전 9시~오후 7시이다. 금·토요일과 추석 연휴 기간에는 야간 개장한다.

김종석 철원군 시설관리사업소장은 “고석정 꽃밭에서 아름다운 가을 풍경과 함께 잊지 못할 추억을 만들어가길 바란다”고 말했다.

철원 김정호 기자
