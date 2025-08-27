부산시·MS, 데이터센터 전문인력 양성…30명 모집 9월 시작

이미지 확대 마이크로소프트 데이터센터 아카데미 포스터. 부산시제공

부산시는 글로벌 IT기업 마이크로소프트(MS)와 데이터센터 전문 인력 양성사업을 한다고 27일 밝혔다.다음 달부터 운영하는 ‘마이크로소프트 데이터센터 아카데미’는 클라우드 컴퓨팅과 정보기술(IT) 분야 인재 양성을 목표로 하는 글로벌 교육 프로그램이다.1단계 ‘그린데이터센터 전문 인력 양성 국비 지원 교육’이 시작되고, 10월에는 2단계 ‘마이크로소프트 데이터센터 아카데미’ 과정이 운영된다.이번 교육은 서버, 네트워크, 클라우드 분야의 이론과 실습을 겸비한 총 462시간의 실무형 무료 교과 과정이다.교육생은 30명을 모집하며, 수료생 중 우수자는 부산 마이크로소프트 데이터센터 현장 직무 실습 기회를 얻는다.정나영 부산시 미래기술전략국장은 “세계적 기업과의 협업을 통해 청년에게 양질의 일자리를 제공하고 부산을 동북아 데이터 허브로 성장시키는 전환점이 될 것”이라고 말했다.구형모 기자