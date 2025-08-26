세계양궁대회 오프닝쇼 ‘활의 나라’ 내달 3일 선보인다

◼ 광주세계양궁선수권대회 개막 D-10일

오후 6시30분부터 민주주의 상징 금남로 일원서 펼쳐져

고싸움놀이·창극단·K-팝 공연 등 다채…축제분위기 고조

이미지 확대 광주 2025 현대세계양궁선수권대회 오프닝쇼 ‘활의 나라’ 웹배너. 광주광역시 제공

광주시는 ‘광주 2025 현대세계양궁선수권대회’와 ‘광주 2025 세계장애인양궁선수권대회’ 성공 개최를 기원하기 위해 9월3일 오후 6시30분부터 금남로 일대에서 오프닝 쇼 ‘활의 나라’를 선보인다.행사는 동구 금남로 전일빌딩245부터 금남로공원까지 구간에서 열린다. 전 국민의 대회 관심 유도와 축제 분위기 조성 그리고 ‘평화의 울림’ 슬로건 실현이 목표다.첫 무대는 국가무형유산 제33호인 ‘고싸움놀이’로 꾸며진다. 1986년 서울 아시안게임과 1988년 서울 올림픽 개막식에서 시연됐던 전통놀이인 ‘고싸움놀이’를 통해 광주에서 열리는 세계 양대 양궁대회의 위상을 높일 계획이다.또 광주 양궁의 역사와 5·18민주광장의 역사적 의미를 소개하는 영상이 상영되고, 광주시립창극단의 풍물 공연과 함께 예향의 도시 광주를 세계에 알리는 다양한 공연이 펼쳐진다. 초대가수로는 ‘알리’와 ‘노라조’가 무대에 오른다.이번 행사는 기존 행사와 달리 의례적인 인사말과 축사를 최소화해 축제 분위기가 끊이지 않도록 구성됐다. ‘오프닝 쇼’라는 명칭에 걸맞게 전체적으로 쇼 형태의 흐름으로 진행된다.특히 이날 열리는 ‘오프닝 쇼’는 ‘금남로 차 없는 거리’ 행사로 열려 시민 불편을 최소화하면서도 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.이연 대회조직위원회 사무처장은 “이번 오프닝 쇼는 대한민국과 광주양궁의 우수성 그리고 대회 결승이 열리는 5·18민주광장의 역사성을 전 세계에 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.전은옥 문화체육실장은 “대회 준비와 더불어 대회 축제 분위기 연계를 위해 기획된 오프닝 쇼 ‘활의 나라’에 광주를 찾은 양궁 선수단의 참여가 예상되는 만큼 많은 시민이 참여해 광주의 시민정신을 알리는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.한편, ‘광주 2025 현대 세계양궁선수권대회’는 9월 5일부터 12일까지 열리며, 결승전은 9월 7일부터 12일까지 5·18민주광장에서 진행된다. ‘광주 2025 세계장애인양궁선수권대회’는 9월 22일부터 28일까지 열리며, 결승전은 9월 27일과 28일 5·18민주광장에서 열린다.광주 홍행기 기자