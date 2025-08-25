출근 저지당한 김형석 관장…“사퇴하라”vs“최선을 다해 대응”

이미지 확대 김형석 독립기념관장이 25일 천안 독립기념관으로 출근 중 독립운동가 후손 등으로부터 가로 막히고 있다. 독자 제공

광복 80주년 독립기념관 경축식 기념사 논란과 관련해 김형석 관장이 25일 사퇴를 촉구하는 독립운동가 후손 등에 의해 출근을 저지당했다. 김 관장은 직원들에게 사실상 임기 완수를 공언했다.이날 김 관장은 오전 8시 45분쯤 충남 천안의 독립기념관에 들어섰지만, 이곳에서 미리 대기하던 독립운동가 후손과 시민 30여명으로부터 출근을 저지당했다. 김 관장은 사퇴를 촉구하는 이들의 항의 등으로 30여분이 지난 9시 20분쯤 자신이 타고 온 차량으로 독립기념관을 빠져나갔다.김 관장은 이날 내부 전산망을 통해 ‘사랑하는 독립기념관 직원들에게 전합니다’라는 제목의 글로 130여명의 직원들에게 본인 입장을 전달했다.그는 “광복 80주년을 맞이해 임직원 모두가 한마음이 돼 풍성한 결실을 보게 됐다. 이를 위해 오랜 시간 땀 흘려 수고한 직원 여러분 노고에 감사의 마음을 전합니다”라고 밝혔다.이어 “안타깝게도 독립기념관장 경축사를 곡해한 일부 언론보도 편파 보도로, 직원 여러분 마음에 상처를 안겨 드리게 된데 대해 심히 유감스럽게 생각한다”고 주장했다.그러면서 “서울 출장 진행 중, 천안시 광복회와 민족문제연구소 회원 몇 사람이 불법적인 방법으로 관장실을 점거하고, 퇴거를 요구하자 지역 국회의원들이 합세해 장기농성을 벌일 수 있도록 편의시설을 제공해 줄 것을 요구하는 어처구니없는 일이 벌어졌습니다”고 강조했다.그는 “독립기념관장 사퇴를 요구하며 출근 저지 투쟁을 벌이고, 다른 한편으로는 독립기념관 부지의 환수를 주장하는 저들의 행태에 대해, 나는 독립기념관장으로서 최선을 다해 대응할 것”이라며 사실상 자진 사퇴는 하지 않겠다는 의지를 표명했다. 전 정부에서 임명된 김 관장 임기는 2027년 8월까지다.광복 80주년 독립기념관 경축식 기념사 논란과 관련해 김 관장의 퇴진 요구는 지난 20일부터 잇따르고 있다.앞서 김형석 독립기념관장에게 해고를 명령하며 20일부터 관장실을 점거하고 있는 독립유공자 후손과 역사단체 회원들은 22일 ‘역사 독립군 국민 행동’을 결성하고 김 관장 퇴출에 힘을 모으기로 했다.더불어민주당 문진석 국회의원(천안갑)을 비롯해 이재관(천안을), 이정문(천안병), 충남 광역·기초 의원 등도 22일 독립기념관 앞에서 ‘독립정신 훼손, 독립영웅 모독 김형석 독립기념관장 퇴진 촉구 집회’를 열고 보훈부에 김형석 관장의 파면을 요구했다.천안 이종익 기자