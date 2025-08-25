메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[부고] 양승만(광주대학교 대외협력처 홍보담당)씨 모친상

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서미애 기자
서미애 기자
수정 2025-08-25 11:12
입력 2025-08-25 11:12
▲이명순씨 별세, 양갑승(보람사무용가구 대표)·희경·승호(세이빙스토리 부장)·승만(광주대 대외협력처 홍보담당)씨 모친상, 양솔(LH광주전남지역본부 사원)씨 조모상, 정찬별(강원랜드 주임)씨 외조모상 = 25일 오전, 광주 VIP장례타운 501호, 발인 27일 12시 30분. ☎ 062-521-4444

서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기