사회 [부고] 양승만(광주대학교 대외협력처 홍보담당)씨 모친상

서미애 기자 수정 2025-08-25 11:12 입력 2025-08-25 11:12

▲이명순씨 별세, 양갑승(보람사무용가구 대표)·희경·승호(세이빙스토리 부장)·승만(광주대 대외협력처 홍보담당)씨 모친상, 양솔(LH광주전남지역본부 사원)씨 조모상, 정찬별(강원랜드 주임)씨 외조모상 = 25일 오전, 광주 VIP장례타운 501호, 발인 27일 12시 30분. ☎ 062-521-4444