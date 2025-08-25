“전쟁 난 줄” 없어서 못 산다…싹쓸이에 난리 난 ‘이곳’ 왜?

이미지 확대 SK텔레콤의 ‘T멤버십 고객 감사제’가 인기를 끌면서 파리바게뜨 매장 곳곳에 ‘품절 대란’이 일어난 것으로 알려졌다. 엑스(옛 트위터) 캡처

SK텔레콤의 ‘T멤버십 고객 감사제’가 인기를 끌면서 파리바게뜨 매장 곳곳에 ‘품절 대란’이 일어난 것으로 알려졌다.25일 통신업계에 따르면 SKT는 8월부터 전 가입자를 대상으로 8월 요금 50% 감면과 추가 데이터 제공, 제휴사 릴레이 할인을 제공하는 ‘T멤버십 고객 감사제’를 시작했다.특히 지난 11일부터 20일까지 진행된 ‘파리바게뜨 50% 할인’(최대 1만원 할인)은 전국 파리바게뜨 매장 매대를 텅 비게 할 정도로 큰 인기를 끌었다.한 누리꾼은 “쿠폰이 내일까지여서 사용하러 왔는데 거의 전멸했다”며 “결국 스파게티와 단팥빵만 사고 집으로 돌아갔다”고 했다. 또 다른 누리꾼도 텅 빈 매대 사진을 올리며 “실시간 매대 풍경”이라며 “빵 구경을 못 한다”고 전했다.SK텔레콤의 ‘T멤버십 고객 감사제’로 인해 구매자가 몰리면서 도미노피자 홈페이지와 애플리케이션(앱) 접속이 마비되는 일이 발생하기도 했다.SKT는 도미노피자의 경우 지난 21일부터 다음 달 4일까지 배달 50%(최대 2만 5000원) 할인이나 포장 60%(최대 3만원) 할인을 적용 중이다. 도미노피자 홈페이지나 앱에서만 할인쿠폰을 쓸 수 있다.행사를 시작한 도미노피자에는 주문이 폭주해 일부 매장은 오전에 하루치 재료가 다 소진돼 배달 앱 주문은 막아두기도 했다. 결국 도미노피자는 앱에 ‘사전 예약 기능을 활용해달라’고 공지했다.연말까지 제공되는 ‘매달 50GB 데이터 추가 제공’ 혜택 역시 고객 이탈을 막는 효과가 있을 것으로 보인다. SKT 가입자들은 더 낮은 요금제를 사용할 수 있기 매달 2만~3만원의 통신비 절감 효과를 누릴 수 있다.SKT가 고객 신뢰 회복을 위해 진행하는 고객감사제의 영향으로 ‘위약금 면제’ 결정 이후 크게 늘었던 번호이동 수치도 감소하는 추세다.앞서 SKT가 위약금을 면제한 지난 7월 5일부터 14일까지 10일간 일별 번호이동 수치는 2만 2657~6만 1166명이었으나, 이번 주 일일 번호이동 수치는 1만명 미만인 것으로 알려졌다. SKT는 올해 고객 감사패키지에만 약 5000억원 규모를 투입할 계획이다.하승연 기자