울산시, 한·일 호쿠리쿠 경제교류회의 참가… 경제·항만 협력 강화

이미지 확대 울산시청.

울산시가 일본 호쿠리쿠 지역과 경제·산업 협력 강화에 나섰다.울산시는 24∼27일 일본 이시카와현 가나자와시에서 열리는 ‘제21회 한·일 호쿠리쿠 경제 교류회의’에 참가해 지역경제 활성화 전략과 울산항의 비전 등을 발표한다.경제 교류회의는 울산·대구·강원·경북 동해안 4개 지역과 도야마·이시카와·후쿠이 일본 호쿠리쿠 3개 현이 무역, 투자, 산업기술 분야에서 교류 확대를 위해 열리고 있다. 2000년 일본 도야마시에서 처음 개최된 이후 매년 양국이 번갈아 회의를 열고 있다.이번 회의에는 한·일 양국 지방자치단체와 항만·물류 업계 관계자 등 130여명이 참석해 환동해권과 호쿠리쿠 지역 간의 교류 활성화 정책, 항만 물류사업 협력 방안을 집중적으로 논의한다.울산시는 ‘지역 활성화 정책’ 발표에서 미래 신성장 기반 구축, 울산형 제조 인공지능(AI) 혁신거점 조성 등 산업혁신과 신성장 동력 확보, 교통 기반 및 지역 연결망 강화, 문화·관광·정주환경 개선 방향 등을 제시한다. 또 울산항만공사가 ‘동북아시아 최대 에너지 거점 울산항의 현재와 미래’를 주제로 울산항의 경쟁력과 신사업 확장 전략을 소개한다.이와 함께 울산시는 2028년 개최되는 국제정원박람회와 연계해 회의를 유치할 예정이다.울산 박정훈 기자