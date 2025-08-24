사망자 착용한 20돈 금목걸이 슬쩍한 검시관…“욕심에”

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이를 훔친 검시 조사관이 경찰에 붙잡혔다.24일 인천경찰청 형사기동대에 따르면 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 A(30대)씨를 붙잡아 조사 중이다. A씨는 경찰관이 아닌 행정관이다.A씨는 지난 20일 오후 2시께 인천 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1100만원 상당의 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다.A씨는 경찰관들이 변사 사건 현장의 집 밖을 조사하는 동안 금목걸이를 빼내 자신의 운동화 안에 숨긴 것으로 조사됐다. 그는 “시신을 확인하다가 순간적으로 욕심이 생겼다”고 진술한 것으로 알려졌다.금목걸이 절도 사건은 최초로 변사 사건 현장에 출동한 남동경찰서 형사가 휴대전화로 촬영한 사망자 사진에서는 있었던 금목걸이가 이후 인천경찰청 과학수사대가 찍은 사진에서는 보이지 않아 불거졌다.최초 출동한 경찰들은 내부자 소행으로 보고 서로의 신체를 수색했으나 금목걸이를 발견하지 못했다. 이에 형사기동대가 과학수사대, 검시 조사관 등을 상대로 조사에 착수했고 심경에 변화가 온 A씨가 자수하기에 이르렀다.경찰은 “금목걸이를 집에 숨겼다”는 A씨 진술을 토대로 그의 집에서 금목걸이를 찾아 압수했다.경찰 관계자는 “사안의 중대성을 고려해 구속 영장을 신청할 방침이다”라고 말했다.강남주 기자