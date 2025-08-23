문진석 “김형석 퇴진법으로 끝장내겠다”

이미지 확대 민주당 문진석 의원이 23일 독립기념관에서 기자회견을 하고 있다. 의원실 제공

이미지 확대 15일 독립기념관 앞에서 김형석 관장 퇴진 촉구 집회가 열리고 있다. 문진석 의원실 제공

더불어민주당 문진석 국회의원(천안갑)은 23일 천안 독립기념관 앞에서 ‘독립정신 훼손, 독립영웅 모독 김형석 독립기념관장 퇴진 촉구 집회’를 열고 보훈부에 김형석 관장의 파면을 요구했다.민주당 천안갑 지역위원회가 주관한 이날 집회에는 보령·서천, 홍성·예산, 당진, 서산·태안 지역위원회를 비롯해 광복회·민족문제연구소 등관계자, 충남 광역·기초 의원 등이 대거 참석했다.문 의원은 “윤석열을 탄핵하고 국민주권 정부가 들어섰지만, 아직도 남은 친일 뉴라이트 관장 때문에 매우 유감”이라며 “대한민국 그 어디에도 친일파 뉴라이트가 발붙일 곳은 없지만, 특히 독립운동 성지 천안과 독립기념관은 절대 불가하다”고 밝혔다.이어 “보훈부의 김형석 퇴진 결정을 기다리겠지만, 늦어진다면 국회에서 김형석 퇴진법을 상정해 법으로 끝장내겠다”며 “김형석이 쫓겨나는 그날을 기다리며 끝까지 싸우겠다”고 강조했다.문 의원은 ‘공공기관 운영에 관한 법률 일부개정법률안’ 등 김형석 방지법을 국회 본회의에 상정하는 안을 검토할 예정이다.광복회 윤석구 천안지회장은 “김형석 때문에 유공자들이 이 더운 날씨에 나와서 집회해야 한다는 것이 진심으로 안타깝다”며 “독립정신을 훼손하는 김형석 관장을 즉시 파면해야 한다”고 했다.광복 80주년 독립기념관 경축식 기념사 논란과 관련해 김형석 관장의 퇴진 요구는 지난 20일부터 잇따르고 있다.앞서 김형석 독립기념관장에게 해고를 명령하며 20일부터 관장실을 점거하고 있는 독립유공자 후손과 역사단체 회원들은 22일 ‘역사 독립군 국민 행동’을 결성하고 김 관장 퇴출에 힘을 모으기로 했다.문 의원을 비롯해 천안지역 민주당 소속 이재관(을), 이정문(병) 의원도 전날 당원 등과 함께 독립기념관에서 “김형석 관장의 기생적인 언사는 독립운동 정신을 훼손하는 발언. 국민주권 정부의 국정철학을 정면으로 부인하는 행태”라며 김형석 관장 퇴진 촉구 기자회견을 열었다.앞서 김 관장 기념사 논란과 관련해 지난 17일 반박문을 통해 “기념사에서 국민 통합을 위해 역사 문제에 대한 갈등을 치유해야 한다는 주장을 펼치면서, 광복을 세계사적 입장에서 보면 ‘연합국의 승리로 광복이 되었다’라고 주장하는데, 함석헌은 ‘뜻으로 본 역사’에서 ‘8∙15 해방은 하늘이 준 떡’이라고 표현했다”고 했다.그러면서 “곧이어, 그러나 이런 해석은 ‘항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다’라는 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적하며, 3.1운동과 임시정부 독립투쟁을 구체적으로 밝히고 있다”고 밝혔다.천안 이종익 기자