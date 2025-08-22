신안군 자은도 해상 민어잡이 어선 전복···부부 2명 구조

신안 자은도 인근 해상 민어잡이 어선 전복

이미지 확대 목포해양경찰이 22일 오전 0시 26분쯤 신안군 자은도 고교선착장 인근 해상에서 침몰한 어선에서 승선원 2명을 구조하고 있다. (목포해경 제공)

전남 신안군 자은도 인근 해상에서 민어잡이 어선이 전복되는 사고가 발생했지만 출동한 해경에 의해 승선원 2명 모두 구조됐다.목포해양경찰서 22일 오전 0시 26분쯤 신안군 자은도 고교선착장 인근 해상에서 4.36톤급 연안복합 어선(목포선적)으로부터 선박이 침수중이라는 신고를 접수했다.신고 접수 30여분이 지난 오전 1시쯤 현장에 도착한 해경은 침수 이후 완전히 전복된 어선 선저에 구명조끼를 입은 채 구조를 기다리고 있는 부부(60대 男, 50대 女)를 발견하고 안전하게 구조하는데 성공했다.구조된 부부는 같은 날 오전 2시 6분쯤 119 소방에 인계되어 인근 병원으로 옮겨졌으며 건강상에 이상은 없는 것으로 알려졌다.전복된 어선은 전날 오후 9시 30분까지 민어잡이 조업을 마친 뒤 해상 부이에 계류하고 부부가 잠을 자던 중, 선체가 기울자 이를 감지해 신고 후 대피한 것으로 확인됐다.해경은 전복된 선박이 인양되는 데로 정확한 사고 원인 등을 조사할 방침이다.임형주 기자