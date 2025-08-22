대전 ‘청년인턴’ 참가 244명 정규직 전환

최근 3년간 참가자 378명 중 전환율 64.6%

인턴 기간 인건비 200만원, 교통비 등 지원

이미지 확대 대전시가 시행하는 청년인턴 지원 사업 참가자 10명 중 6명이 정규직으로 채용된 것으로 나타났다. 대전시청 전경. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고용시장에서 경력직 채용 선호가 확대되면서 ‘일 경험’을 할 수 있는 청년인턴 효과가 높은 것으로 나타났다.22일 대전시에 따르면 2022년부터 2024년까지 3년간 청년인턴 사업에 323개 기업이 참여해 총 378명의 청년이 인턴 과정을 수료했다. 이 중 64.6%인 244명이 정규직으로 전환한 것으로 나타났다. 2024년은 전환율이 70.8%에 달했다. 특히 올해 8월 1일 기준 65개 기업에 82명의 청년이 인턴으로 근무 중이며 수료자 39명 중 74.3%인 29명이 정규직으로 채용됐다. 지역 기업인 A사는 4명의 청년을 한 번에 채용했고 B사와 C사는 각각 2명의 청년을 정규직으로 전환했다. 아울러 청년인턴 사업에 참여한 21개 기업이 1명씩 고용해 총 24개 기업에서 29명이 새로운 출발을 하게 됐다. 시는 기업 수요에 맞춘 수시·집중 매칭으로 7월에 목표 인원(80명)을 조기 마감하는 등 사업 추진에 속도를 내고 있다.대전의 청년인턴 지원 사업은 경력직 및 실무 유경험자 선호 등 고용 시장 변화에 맞춰 미취업 청년에게 일 경험을 제공하고 조기 취업을 위해 마련됐다. 청년과 기업을 매칭해 3개월간 인턴 과정을 통해 정규직 전환을 유도한다. 인턴 기간 청년에게 월 200만원의 인건비와 5만원의 교통비를 지원하고 있다.대전세종연구원이 최근 참여 청년을 대상으로 소그룹 심층 면접(FGI) 결과 실무능력 습득과 구직 동기부여, 취업 연계 기회 확대 등에 만족도를 나타냈다. 시는 양질의 일 경험 제공을 위해 기업의 실제 채용 의사 확인, 정규직 전환 시점 조사 등 다양한 정보를 제공할 계획이다. 청년인턴 정보는 대전일자리정보망(https://www.jobdaejeon.or.kr)에서 확인할 수 있다.권경민 대전시 경제국장은 “청년들이 경력의 사다리를 기반으로 사회에 진출할 수 있도록 청년인턴 지원사업을 확대해 취업과 경력 형성을 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자