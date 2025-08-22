메뉴
순천경찰서 50대 직원, 건강 악화 호소 후 숨져

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-08-22 09:40
입력 2025-08-22 09:40

동료들 “솔선수범했던 훌륭한 경찰이었다”

순천경찰서 청사 전경
순천경찰서 청사 전경


건강 악화를 호소하던 순천경찰서 직원이 극단 선택 후 병원에서 치료를 받다 숨진 사고가 발생했다.

22일 순천경찰서에 따르면 모 파출소 직원인 A(53) 경위가 지난 15일 오후 5시쯤 조례동 자택에서 위급 상태로 병원에 이송됐다. 외출하고 돌아 온 가족이 쓰러져 있던 모습을 발견하고 119에 신고해 구급차로 병원으로 옮겨졌다. 집에서는 범죄 정황이나 외부인의 침입 흔적은 없었던 것으로 조사됐다. 이후 순천S 병원 중환실에서 뇌사 상태로 일주일 동안 연명 치료를 받아 온 A경위는 전날 오전 10시 20분쯤 사망 판정을 받았다.

평소 운동을 즐기며 건강했던 A경위는 3개월여 전 광주 소재 병원에서 목 디스크 시술을 받은 후 근육이 빠져나가는 등 건강이 나빠지면서 힘들어했던 것으로 알려졌다.

같이 근무했던 직원들은 “동료들의 어려움에 제일 먼저 나서고, 민원인에게는 항상 웃는 얼굴로 따뜻하게 일 처리를 했던 훌륭한 경찰관이었다”며 “솔선수범으로 뛰어다니던 모습이 너무나 생생해 가슴이 아프다”고 안타까움을 보였다.

순천 최종필 기자
