사회 소방차 만나면 길 양보하세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/21/20250821010004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-20 18:11 입력 2025-08-20 18:11 이미지 확대 소방차 만나면 길 양보하세요 을지연습과 민방위 훈련이 실시된 20일 경기 수원시 팔달구 수원역 일대에서 재난 현장 골든타임 확보를 위한 ‘소방차 길 터주기’ 훈련이 진행되고 있다.뉴시스 을지연습과 민방위 훈련이 실시된 20일 경기 수원시 팔달구 수원역 일대에서 재난 현장 골든타임 확보를 위한 ‘소방차 길 터주기’ 훈련이 진행되고 있다. 뉴시스 2025-08-21 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지