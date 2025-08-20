사회 [포토] 제주 바닷가 깨 말리는 풍경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/20/20250820800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-20 13:35 입력 2025-08-20 13:35 1/ 5 이미지 확대 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 한 라이더가 자전거를 타고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 관광객이 산책하고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 관광객이 산책하고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 관광객이 산책하고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 관광객이 산책하고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다. 2025.8.20 연합뉴스 20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 한 라이더가 자전거를 타고 있다. 수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지