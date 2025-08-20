[포토] 제주 바닷가 깨 말리는 풍경

“남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

“접촉하면 90% 감염” 韓 관광객 몰려가는 나라, 지하철·카페까지 ‘비상’

‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

“흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

최신 기사 2025.08.06. 검은 옷, 무표정...김건희, 피의자로 특검 출석

최신 기사 2025.04.09. 자연을 달린다

최신 기사 2025.08.11. “아들아, 조선을 위한 투사가 돼라”… 피 끓어오르게 한 윤봉길의 편지

편지에 담긴 좌절과 희망을 다시...

최신 기사 2025.08.16. 이번 주말엔 이곳?...‘습식 사우나 더위’ 피할 도심 피서지

최신 기사 2025.08.08. 청년 이탈 막겠다고 너도나도 ‘현금 뿌리기’, 단기 생활 도움엔 ‘끄덕’… 정착까진 ‘갸우뚱’

청년, 지역의 내일을 만들다

최신 기사 2025.06.27. 전문가 “마약 중독도 질병… 회복 중심 제도·인프라 확충이 열쇠”

중독의 끝에서, 다시 삶을 잇다

최신 기사 2024.11.08. 걷다 보니 가을로 물들었고 멈춰서 보니 왕의 곁이었다

최신 기사 2025.01.04. 38년 딸 간병하다 살해, “나쁜 엄마 맞다” 했지만…법원도, 검찰도 선처

최신 기사 2025.07.01. 초거대 생태계 쓸어담은 ‘국민 플랫폼’… AI로 새 판 짜는 카카오

최신 기사 2025.06.16. “사회 전체가 ‘육아 비용’ 부담… 공적 지원이 당연한 사회 돼야”

최신 기사 2025.07.02. 탁월한 기획·소통으로 계파 상관없이 중용… 李대통령 “제 깐부입니다”

최신 기사 2025.04.23. ‘도파민 저수지’에 가짜뉴스 범람… 저작권 눈감은 조회수 장사

최신 기사 2025.08.14. 왜 SNS 보다가 물건을 살까

최신 기사 2025.08.18. 재주는 K팝이 부리고 수익은 외국이 다 챙겨… 진짜 문화 강국 핵심은 도심 ‘K팝 전용 아레나’

최신 기사 2025.08.18. “네 운명은 위대하다”…‘슈퍼맨’의 악당, 아버지를 모두 연기했던 배우

최신 기사 2025.08.15. 1세대 발레리나의 땀…‘광진의 꿈’ 나빌레라

최신 기사 2025.07.26. 정동영 “쉼 없이 두드리면 열린다”…북한의 ‘침묵의 벽’ 열릴 수 있을까

최신 기사 2025.08.13. 문학 향한 진심, 진정성으로… 출판의 세계에 발 디뎠다

최신 기사 2024.11.09. ‘마리우폴에서의 20일’, 눈 감지 않고 고개 돌리지 말고 봐야하는 이유

최신 기사 2025.02.24. 너도나도 ‘카톡 공보방’ 여는 與… 선거용 길닦기냐, 각자도생이냐

최신 기사 2025.08.16. 의대도 사탐 인정…대입, 이 영역이 가른다?

숲은 희망이다

최신 기사 2025.06.01. 세상을 넓고 깊게 되돌아보기, 대하소설 읽는 시간

최신 기사 2025.03.28. 깨어나라, 나의 라이딩 본능… 달려 보자, 자전거 성지 ‘천호’

최신 기사 2025.07.18. 여름엔 동네 피서죠…서울 곳곳이 도심 속 워터파크

최신 기사 2025.08.18. 코로나19 감염이 여성 심혈관 노화 가속했다

최신 기사 2025.08.08. ‘즐거운 편지’, 8월의 추억이 되었지… 느린 편지, 1년 후 낭만이 되겠지

최신 기사 2025.01.04. “처음이니까 괜찮아”, 부모도 아이도 ‘슬기로운 1학년’

최신 기사 2025.08.12. “위헌에 발묶인 ‘대북전단 금지’… 한반도 평화 위해 보완 입법 필요”

최신 기사 2025.06.27. 소라를 닮았네… 한반도 최남단 ‘작은 보물’

마음의 쉼자리 - 종교와 공간

최신 기사 2025.08.16. ‘출석엔 순응, 진술은 거부’ 김 여사 전략은?...조국 수사 때와 유사전략

최신 기사 2025.02.05. 부족한 예산·옥죄는 규제… 한국, 공허한 ‘AI 3대 강국’의 꿈

딥시크 충격 AI전쟁 어디로 가나

최신 기사 2025.08.17. “상의 탈의 러닝 왜 민폐야?” vs “배 내놓는 中아저씨 괜찮나?”

최신 기사 2025.08.19. 워싱턴 흔드는 트럼프… 범죄와의 전쟁인가, 정치 실험장인가

최신 기사 2025.05.08. “이주민 인력 정책 ‘노동허가제’로 바꾸고, 비자 완화해 정착 유도”

거버넌스 바꿔야 기업·주주가 산다

최신 기사 2025.02.01. 사랑하라, 한번도 상처받지 않은 것 처럼… 나를 잃고 나는 걸었네

최신 기사 2025.08.14. 스마트팜 기술 표준화해야 농업이 산다

K 스마트팜, FTA 파고를 넘다

최신 기사 2025.08.19. 전 세계 휩쓸어버린 K콘텐츠… ESG 경영으로 ‘넥스트 레벨’

2030 새 대통령에게 바란다

최신 기사 2025.06.19. “가상자산, 선택 아닌 필수… 제도화는 ‘언제’ 아닌 ‘어떻게’의 문제”

[공직자의 창] 양곡관리법으로 여는 쌀 산업의 대전환 / 송미령 농림축산식품부 장관

[세종로의 아침] 감사원이 가야 할 길 / 이민영 사회1부 차장

[서울광장] 강화 비림을 거니는 재미 / 서동철 논설위원

[최광숙의 Inside] “노란봉투법, 노무현 정신과 어긋나… ‘노사관계 사법화’ 초래” / 최광숙 대기자

[노은주·임형남의 K건축 이야기] 건축은 땅과 사람이 함께 꾸는 꿈 / 노은주·임형남 부부 건축가

[이근화의 말하자면] 아라리요 / 이근화 시인

[열린세상] 노란봉투법, 최저임금의 교훈 잊었나 / 박명호 홍익대 경제학부 교수

[최광숙 칼럼] DJ의 ‘의회주의’ 거스르는 정청래 대표 / 최광숙 대기자

20일 오전 제주시 한림읍 귀덕리 해안도로에서 한 라이더가 자전거를 타고 있다.수확한 깨를 방파제에 기대어 말리는 모습이 이채롭다.온라인뉴스팀

