춘천 거두산업단지 예타 통과…2032년 완공

강원 춘천 동내면 거두일반산업단지가 오는 2032년 지어진다.
춘천시는 거두산단 조성 사업이 최근 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과했다고 20일 밝혔다.
거두산단은 거두농공단지 맞은편 55만㎡ 부지에 만들어진다. 사업비 2811억원은 한국산업단지공단이 투입한다. 앞선 지난해 한국산업단지공단은 거두산단을 신규 산단 후보지로 선정했다.
거두산단은 서울춘천고속도로, 중앙고속도로, 경춘선 등과 가깝고, 도심에서도 멀지 않는 등 입지가 뛰어나다는 평가를 받고 있다.
육동한 춘천시장이 기재부, 산업통상자원부, 국회 등을 돌며 거두산단 조성의 당위성을 피력하는 등 춘천시는 예타 통과를 위해 총력전을 펴왔다.
육 시장은 “이번 예타 통과는 춘천이 명실상부한 첨단 지식 기반 산업도시로 나아가는 이정표”라며 “기업이 투자하고 시민이 함께 성장하는 산업단지로 조성해 지역의 지속 가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.
춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지