대전 청년 성장프로젝트 ‘연착륙’…3개월간 780명 참여

진로 탐색과 취업 역량 강화 등 프로그램 개편

이미지 확대 매주 수·목요일 대전 청년 카페에서 진행하는 청년 성장프로젝트 참가자들이 강의를 듣고 있다. 대전시 제공

대전시의 청년 지원 정책인 ‘청년 성장프로젝트’가 연착륙하고 있다.20일 시에 따르면 대전일자리경제진흥원이 공동으로 청년이 자유롭게 이용할 수 있는 ‘청년 카페’를 거점으로 상담부터 진로 탐색, 맞춤형 취업 프로그램, 청년정책 연계 지원까지 종합 서비스를 제공한다. 올해 5월 시작된 청년 성장프로젝트에는 7월 말 기준 780여명이 참여했다. 이 중 200여명이 ‘미래 내일 경험’ ‘국민취업지원제도’ 등 청년정책으로 연계해 취업 지원의 실효성을 높이고 있다.올해는 지난해 참가자들의 피드백을 반영해 진로 탐색과 일상 회복, 취업 준비, 실전 역량 강화 등 3단계로 프로그램을 전면 개편하고 청년에 대한 맞춤형 지원을 강화했다. 또 인공지능(AI) 활용법과 퍼스널 컬러 진단, 스트레스 관리, 원데이 클래스 등 실생활에 유익한 체험 행사를 통해 적극적인 참여를 유인하고 있다. 특히 일회성 교육에 그치지 않고 프로그램 종료 후 전문 코디네이터 상담, 청년 고용정책 안내, 구인·구직 정보 제공 등 사후관리도 지원한다.고용노동부 공모사업에 2년 연속 선정된 청년 성장프로젝트는 매주 수요일과 목요일 대전 청년 카페에서 열린다. 프로그램 및 참가 신청은 청년 카페 홈페이지(https://www.jobdaejeon.or.kr/djyouthgrowth)에서 확인할 수 있다.권경민 대전시 경제국장은 “내일(tomorrow)을 위한 내 일(my job)을 설계한다는 취지인 청년 성장프로젝트가 사회 진출의 디딤돌이 되길 기대한다”며 “다양한 맞춤형 프로그램을 통해 청년의 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자