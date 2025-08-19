광주 청춘들, 세계 무대서 빛나다

광주시체육회, U대회 광주 선수단에 포상금 전달

이미지 확대 광주시체육회는 18일, 제32회 라인-루르 하계세계대학경기대회(U대회)에서 값진 성과를 거둔 광주 선수단에게 포상금을 수여하며 축하와 격려를 전했다. 광주시체육회 제공

광주의 젊은 스포츠 인재들이 세계대학경기대회 무대에서 금빛 역사를 썼다. 광주시체육회는 18일, 제32회 라인-루르 하계세계대학경기대회(U대회)에서 값진 성과를 거둔 선수단에게 포상금을 수여하며 축하와 격려를 보냈다.이날 광주시체육회관 중회의실에서는 전갑수 회장을 비롯해 지도자와 선수 등 20여 명이 자리했다. 선수들의 얼굴에는 세계 무대에서 흘린 땀방울의 무게만큼이나 뿌듯한 미소가 번졌다.광주 선수단은 이번 대회에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 7개 등 총 9개의 메달을 획득하며, 한국 대표팀이 종합 4위(금 21·은 9·동 27)에 오르는 데 큰 힘을 보탰다.가장 눈길을 끈 주인공은 육상 이재성 선수였다. 그는 남자 400ｍ 계주 결승에서 서민준·나마디 조엘 진·김정윤과 호흡을 맞춰 38초50이라는 기록으로 결승선을 통과, 한국 육상 계주 사상 첫 U대회 금메달을 광주에서 가져왔다. 그는 이어 출전한 200ｍ에서 동메달을 추가하며 ‘광주 육상 기대주’의 면모를 입증했다.다이빙 종목에서도 값진 도전은 이어졌다. 김지욱은 남자 10ｍ와 혼성팀, 싱크로나이즈드 3ｍ에서 잇달아 동메달을 목에 걸었고, 단체전 은메달까지 보탰다. 김승현은 여자부 단체전 동메달로 팀의 자존심을 지켰고, 유도 김민주는 78㎏급 개인전과 혼성 단체전에서 연이어 동메달을 수확했다.전갑수 광주시체육회 회장은 “광주의 청춘들이 보여준 도전과 성취가 자랑스럽다”며 “대학 시절의 경험을 발판 삼아 더 큰 무대에서 빛나는 선수로 성장하길 바란다”고 격려했다.광주의 젊은 선수들은 세계 무대에서 성취한 메달보다 값진 경험을 품고 돌아왔다. 이들의 도전은 단지 성적을 넘어, 광주 체육이 품은 미래의 희망을 확인하는 순간이었다.광주 서미애 기자