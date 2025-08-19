GGM 근로자 “노동 3권 부정·노조 탄압” 사측 규탄

이미지 확대 전국금속노동조합 광주전남지부 조합원들이 18일 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고, 광주글로벌모터스(GGM)의 노조 탄압과 노동 3권 부정을 규탄하고 있다. 전국금속노동조합 제공

전국금속노동조합 광주전남지부가 광주글로벌모터스(GGM)를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.노조는 18일 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 “GGM 경영진이 노동 3권을 부정하고, 금융 기관을 통해 노조를 탄압하고 있다”고 주장했다. 특히, “GGM은 조합을 무력화하기 위해 8개 은행으로부터 1천960억원의 대출금 조기 상환을 요구받은 사실을 조합원들에게 발표했다”며 사측의 행태를 문제 삼았다.노조는 이번 조기 상환 요구가 노사상생발전협정서(상생협정서) 위반이라고 강조했다. “협정서 어디에도 ‘무노조·무파업’ 조항은 없다”며, 협정 위반 책임은 오히려 GGM 경영진에 있다고 지적했다.아울러, 노조는 “노동 당국이 인정한 부당노동행위 사례만 해도 단체교섭 거부, 노조 비방, 지회장 부당 징계 등 여러 건에 달한다”고 밝혔다. 이어 “정부는 GGM과 금융 기관의 부당한 여신 정책에 대해 철저히 조사해야 한다”고 촉구했다.광주 서미애 기자