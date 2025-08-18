사회 [포토] 가을 재촉하는 코스모스 활짝 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/18/20250818800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-18 13:36 입력 2025-08-18 13:36 1/ 4 이미지 확대 18일 오전 제주시 애월읍 항몽유적지에 코스모스 꽃이 피기 시작해 벌과 나비 등을 불러 모으고 있다. 2025.8.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 제주시 애월읍 항몽유적지에 코스모스 꽃이 피기 시작해 벌과 나비 등을 불러 모으고 있다. 2025.8.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 제주시 애월읍 항몽유적지에 코스모스 꽃이 피기 시작해 벌과 나비 등을 불러 모으고 있다. 2025.8.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 제주시 애월읍 항몽유적지에 코스모스 꽃이 피기 시작해 벌과 나비 등을 불러 모으고 있다. 2025.8.18 연합뉴스 18일 오전 제주시 애월읍 항몽유적지에 코스모스 꽃이 피기 시작해 벌과 나비 등을 불러 모으고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지