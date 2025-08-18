미래도시연구소 19일 창립총회

이미지 확대 미래도시연구소의 발기인인 김광회 전 부산시 미래혁신부시장

미래도시연구소가 19일 오전 10시 창립 총회를 열고 공식 출범한다. 연구소는 이번 출범을 계기로 부산의 도시문제 해결과 새로운 성장동력 발굴을 위한 연구와 정책 제안에 본격 나설 전망이다.비영리 사단법인으로 설립되는 미래도시연구소는 ▲ 학술연구 및 저술 ▲ 포럼·정책세미나 개최 ▲ 도시성장 모델 개발 및 정보 제공 등을 주요 사업으로 추진하며 이를 통해 부산의 미래도시 발전과 시민 삶의 질 향상에 기여한다는 계획이다.창립 총회와 함께 열리는 제1회 미래도시 정책세미나에서는 ‘북극항로와 부산의 성장전략’을 주제로 논의가 진행된다. 주제 발표에 나설 동아대학교 경제학과 정성문 교수는“북극항로는 저성장 국면의 우리나라에 새로운 전환점이 될 중요한 기회”라며, “해양수산부의 부산 이전을 계기로 동남권을 북극항로 거점항으로 조성하고, 지산학 협력을 통해 관련 산업을 육성하는 북극항로 플랫폼을 구축해야 한다”고 강조했다.연구소의 발기인인 김광회 전 부산시 미래혁신부시장은 “부산이 글로벌 해양수도로 성장하려면 철저한 준비와 전략이 필요하다”며, “민간 차원에서도 정부 정책에 발맞춰 도시문제 해결을 위한 연구와 아이디어를 제시해야 한다. 이번 연구소 출범이 그 출발점이 될 것”이라고 말했다.구형모 기자