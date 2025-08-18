부안 동학농민혁명 가치 알린다…20일 학술대회 개최

이미지 확대 동학농민혁명 학술대회 포스터. 동학농민혁명기념재단

전북에서 동학농민혁명의 세계사적 가치를 조명하고 미래 발전 방향을 모색하기 위한 학술대회가 열린다.전북 부안군은 동학농민혁명기념재단 동학농민혁명연구소와 함께 오는 20일 부안예술회관 다목적강당에서 ‘부안 동학농민혁명, 세계로 가다!’ 를 주제로 학술대회를 개최한다고 18일 밝혔다.이번 학술대회는 부안 동학농민혁명의 역사적 의의와 특징을 규명하고 백산성지 조성 및 세계 시민혁명의 전당 건립 의의와 세계사적 가치를 조명하고 미래 발전 방향을 논의하고자 마련됐다.학술대회에서 신영우 충북대 명예교수는 기조 강연을 통해 부안 동학농민혁명의 세계성과 향후 나아가야 할 방향성에 대해 강연한다. 원도연 원광대 교수는 백산성지의 역사적 의의를 확인하고 세계 시민혁명의 전당 활용 방향에 대한 제시를 발표한다. 유바다 고려대 교수는 영국, 미국, 프랑스 등 세계 여러 나라의 시민혁명이 추구했던 개혁 내용과 동학농민군이 추진했던 폐정개혁안 및 격문을 분석함으로 동학농민혁명이 세계혁명사에서 차지하는 위상을 분석할 예정이다.또 박준성 역사학연구소 연구원은 백산대회의 성격을 규명하고 장소성에 대해 심도 있게 검토하고, 전경목 한국학중앙연구원 명예교수는 19세기 후반 근대 전환기의 부안에서만 보이는 사회상과 변화하는 기행현을 분석해 새롭게 선보이는 인간형을 보여줌으로써 부안의 특징을 규명한다.권익현 부안군수는 “이번 학술대회를 통해 세계 시민혁명의 전당 건립 의의와 미래 발전적 운영 방향을 모색하기 기대한다”고 밝혔다.김양식 동학농민혁명연구소장은 “부안 동학농민혁명의 세계사적 의미를 확인하고 그 역사적 의의가 세계로 뻗어나갈 수 있는 기점이 되기를 기원한다”고 말했다.설정욱 기자