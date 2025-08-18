이미선 신임 기상청장 “기상청 기후위기 대응 허브 돼야”

이미지 확대 이미선 신임 기상청장이 18일 오전 열린 취임식에서 취임사를 전하고 있다. 기상청 제공

첫 여성 기상청장이 된 이미선 신임 기상청장은 18일 “기상청은 과학기반의 기후위기 대응 허브가 돼야 한다”고 취임 포부를 밝혔다.이 청장은 이날 열린 취임식에서 “기후변화에 따른 국가적 기후적응은 필연”이라면서 “단순히 날씨를 예보하는 기관을 넘어 농업·산업·에너지·보건 등 각 분야 기후 리스크를 사전 분석하고 대응할 수 있게 과학 데이터를 제공하는 파트너가 돼야 한다”고 말했다.이어 “폭염·집중호우·가뭄과 태풍은 더 이상 예외적 재난이 아니라 일상으로, 사회적 약자와 경제 전반에 충격을 주고 있다”며 “인공지능과 고해상도 수치 모델, 위성·레이더 관측망을 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 예보와 특보 체계를 발전시키겠다”고 강조했다.그는 ▲시간당 100㎜ 이상 극한 호우 빈발에 따른 긴급재난문자 강화 ▲열대야 주의보 신설 ▲폭염경보 단계 확대 등 제도 개선도 추진하겠다고 했다. 또 국민과의 소통을 강조하면서 “국민이 이해하기 쉬운 기상정보를 제공하고, 기후위기의 불평등 문제를 해소하기 위해 취약계층 맞춤형 서비스를 확대하겠다”고 말했다.송현주 기자