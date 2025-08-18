고려대, 고려사이버대와 외국인 학생 유치 위해 ‘맞손’

이미지 확대 김영(오른쪽) 고려대 세종부총장과 이원규 고려사이버대 총장이 업무협약 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고려대 제공

고려대학교와 고려사이버대학교가 외국인 학생 유치 및 교류 확대를 위해 손을 잡았다.고려대 세종캠퍼스는 지난 13일 서울 종로구 고려사이버대 3층 대회의실에서 고려사이버대와 업무협약을 체결하고, 각자의 교육 역량과 인프라를 결합해 글로벌 교육 기반 구축에 나서기로 했다고 18일 밝혔다.이번 협약을 통해 양교는 외국인 학생에게 더욱 유연하고 실질적인 학습 경로를 제공하고, 학업 연계와 안정적인 정착을 지원하는 체계를 마련한다는 계획이다.김영 고려대 세종부총장은 “이번 협약은 고려대 세종캠퍼스의 우수한 연구·교육 인프라와 고려사이버대의 혁신적인 온라인 교육 역량을 결합한 의미 있는 첫걸음”이라며 “외국인 학생들에게 폭넓은 학업 선택지를 제공하고 글로벌 인재 양성의 새로운 장을 열어가겠다”고 전했다.이원규 고려사이버대 총장은 “이번 협력은 물리적 공간과 디지털 학습 환경의 경계를 넘어, 보다 창의적이고 지속 가능한 교육 모델을 마련하는 계기”라면서 “양교의 협력이 외국인 학생들의 잠재력을 확장하고 글로벌 경쟁력 강화를 이끌 것”이라고 밝혔다.이번 협약은 온오프라인 교육의 경계를 넘어, 외국인 학생 유치와 지원의 새로운 가능성을 열었다는 평가다. 양교는 이를 발판으로 국제 교육 협력을 한층 강화하며, 한국 고등교육의 글로벌 위상 제고에 기여한다는 방침이다.한준규 기자