한성대, 광복 80주년 맞아 ‘성북 독립운동가 80인 얼굴 그리다’에 재능 기부

이미지 확대 서울 성북구와 성북문화원이 주관한 ‘광복 80년, 성북의 독립운동가 80인의 얼굴을 그리다’ 프로젝트에 참여한 한성대 재학생들이 각자 자신이 그린 독립운동가 그림을 들어보이고 있다. 한성대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한성대학교는 본교 회화과 재학생과 대학원생들이 서울 성북구와 성북문화원이 주관한 ‘광복 80년, 성북의 독립운동가 80인의 얼굴을 그리다’ 프로젝트에 참여해 지역사회에 의미 있는 발자취를 남겼다고 18일 밝혔다.이들은 학업과 졸업작품전 준비로 바쁜 일정에서도, 성북구의 독립운동가를 알리는 작업에 재능을 기부하며 역사적 가치 확산에 기여했다.이번 프로젝트에서 학생들이 그린 인물에는 만해 한용운 선생을 비롯해 일본의 패전 소식을 전하다 체포된 정진숙(1912~2008)·박래수(1925~?) 열사 등 지금까지 제대로 알려지지 않은 독립운동가까지 폭넓게 포함됐다. 이번 프로젝트는 성북문화원과 성북구가 협업해 역사기록을 조사·발굴한 결과로, 성북 독립운동가 80인의 얼굴이 한성대 청년 예술가들의 손끝에서 생생한 초상화로 재탄생됐다.이날 성북구와 성북문화원 직원들은 프로젝트에 참여한 학생들의 노고에 감사의 뜻을 전하기 위해 한성대 구내 카페를 찾아 커피 160잔(성북구 80잔, 성북문화원 80잔)을 선결제하는 깜짝선물을 마련했다. 학생들은 예상치 못한 따뜻한 응원에 기쁨과 감사를 전했다.이번 특별전시는 성북구청 1층(삼선동)에서 오는 28일까지 진행되며, 인근 369예술터에서는 지난 15일부터 다음달 14일까지 초상화 작품을 선보인다.이창원 한성대 총장은 “우리 대학은 매년 6월 호국보훈 행사를 열어 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리고 있다”며 “이번 프로젝트에 참여한 학생들이 예술적 재능을 통해 지역사회와 역사적 가치를 잇는 모습을 보니 자랑스럽다. 앞으로도 한성대는 학생들이 배움과 봉사를 함께 실천하며 사회에 기여할 수 있는 기회를 더욱 꾸준히 만들어가겠다”고 말했다.한준규 기자