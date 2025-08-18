부산항만공사, AI 추진단 가동

이미지 확대 부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공

부산항만공사(BPA)는 정부 핵심 국정과제인 ‘AI 3대 강국 도약’을 부산항에서 적극 뒷받침하기 위해 총 30명으로 구성된 ‘BPA AI 추진단‘을 가동한다고 18일 밝혔다.’BPA AI 추진단‘은 경영부사장을 AI 단장으로 금년 7월 1일부로 신설된 디지털AI부장과 기획조정실장이 공동 실무반장을 맡는다. 또, 각 부서별 AI 추진 실무관(27명)을 두어 전사적인 협업 체계를 구성하여 실행력을 확보하기로 했다.AI 추진단은 중점 추진전략 및 실행과제 등을 도출하여 ‘BPA AI 추진 전략계획’을 수립할 계획으로, 2030년말까지의 추진 로드맵을 마련하고, 과제들을 추진할 계획이라고 밝혔다.부산항만공사 송상근 사장은 “앞으로는 부산항 재난․안전사고 예방, 기관 경영 등 다양한 영역으로 AI 기술을 확대 적용하여 부산항의 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 수 있도록 역량을 집중해 나갈 계획이다” 고 밝혔다구형모 기자