[단독]내년부터 독감 무료접종 18세까지 확대…HPV 백신 남학생도 맞는다

현재 무료 접종 대상은 6개월~13세

독감 유행 주도 13~18세…접종률 제고 필요

확대 시행 땐 추가 예산 700억 원

HPV 접종, 남학생 포함에 278억 원 투입 전망

OECD 회원국 중 여성만 지원은 단 3곳

정부가 내년부터 계절 인플루엔자(독감) 국가 예방접종 대상을 기존 만 13세 이하에서 18세 이하 청소년까지 확대하기로 했다. 자궁경부암의 주요 원인인 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종 지원도 여성에 이어 남성 청소년까지 넓히는 방안을 추진한다.질병관리청은 18일 국회 보건복지위원회에 제출한 업무보고에서 2026년부터 14~18세 청소년을 포함한 모든 학령기 청소년에게 독감 무료 접종을 지원하겠다고 밝혔다. 현재 무료 접종 대상은 생후 6개월~만 13세 아동·청소년과 임신부, 65세 이상 어르신에 한정돼 있다.행정안전부 인구통계에 따르면 14~18세 청소년은 모두 236만 명이다. 여기에 1인당 접종 비용 3만 원(시행비 1만9610원+백신 단가 9995원)을 적용하면, 독감 국가예방접종에 약 706억 원의 예산이 추가로 소요될 것으로 예상된다.정부가 접종 대상을 넓히는 이유는 인플루엔자 확산의 중심이 학령기 청소년이기 때문이다. 실제 환자 발생 현황을 보면 13~18세 청소년층이 가장 많은 환자를 기록했고, 7~12세가 뒤를 이었다. 올해 14주차(3월 30일~4월 5일) 인플루엔자 의심환자 집계에서도 외래환자 1000명당 13~18세는 56.1명, 7~12세는 53.8명으로 나타나, 집단생활을 하는 청소년이 유행을 주도하고 있음을 보여줬다. 그런데도 무료 접종은 13세 이하로 제한돼, 실제 전파력이 큰 연령층은 제도적 사각지대에 놓여 있었다. 전문가들은 “유행을 억제하려면 전파 중심에 있는 연령층이 집단 면역을 확보해야 한다”는 점을 강조해 왔다.HPV 백신 접종 지원도 남성 청소년으로 확대된다. 지금까지 국가는 만 12~17세 여성 청소년과 만 18~26세 저소득층 여성에게만 무료 접종을 제공해 왔다. 그러나 HPV는 남성에게도 항문암·두경부암 등을 일으키며 성관계를 통해 남녀 모두에게 전파되는 만큼, 접종 효과를 높이려면 남성 청소년을 포함해야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.특히 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 여성에게만 HPV 백신을 지원하는 국가는 한국, 일본, 튀르키예 단 3곳뿐이다. 이번 확대 방안은 국제 기준과 성별 격차 해소를 모두 반영한 조치로 평가된다.한편 국회 보건복지위원회는 지난달 8월 ‘2025년 질병관리청 예산 심의’ 과정에서 HPV 백신 9가 전환 및 남아 접종 확대를 위해 관련 예산 278억 원 증액을 의결했지만, 최종적으로 국회 본회의 문턱은 넘지 못했다.이현정 기자