‘엄마·아빠’ 동시 수감…尹 사저에 남겨진 반려동물 11마리, 결국

서초동 사저에 반려동물 11마리 남겨져

“김 여사 측근이 사저 오가며 돌보기로”

이미지 확대 윤석열 전 대통령과 부인 김건희 여사가 지난 2023년 서울 용산 대통령실 앞 미군기지 반환부지에 조성된 용산어린이정원 내 전망언덕에서 기념식수를 마친 뒤 반려견 써니, 새롬이(왼쪽)와 휴식을 취하고 있다. 대통령실 제공

이미지 확대 윤석열 전 대통령과 아내 김건희 여사가 2022년 4월 17일 반려견 토리와 산책을 하고 있다. 김건희 공식 팬카페 ‘건사랑’ 캡처

이미지 확대 지난 5월 5일 서울 동작대교 부근 한강공원에서 포착된 윤석열 전 대통령. 온라인 커뮤니티 클리앙 캡처

이미지 확대 2023년 SBS 교양프로그램 ‘TV 동물농장’에 출연한 윤석열 전 대통령과 김건희 여사. SBS 유튜브

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

윤석열 전 대통령에 이어 부인 김건희 여사까지 구속되며 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 가운데, 이들 부부가 키우던 반려동물들의 행방에 대한 관심이 커졌다.자녀가 없는 윤 전 대통령 부부는 관저에서 강아지 6마리와 고양이 5마리를 길렀으며, 파면 이후 모두 서초동 사저로 데려갔다.17일 연합뉴스에 따르면 주인을 잃은 반려동물들은 여전히 사저에 머물고 있으며, 코바나콘텐츠와 대통령실에서 김 여사를 보좌해온 측근들이 사저를 오가며 돌보기로 한 것으로 전해졌다.전직 대통령 부부가 모두 구속되는 초유의 상황에 대통령경호처는 부부의 반려동물들을 어떻게 관리해야 할지 고심해온 것으로 알려졌다.윤 전 대통령 부부는 구속 여부와 관계없이 2035년 4월까지 경호처의 경호 대상이다. 현행 대통령경호법 제2조 제1항은 ‘경호’를 ‘경호 대상자의 생명과 재산을 보호하기 위해 신체에 가해지는 위해를 방지하거나 제거하는 활동’으로 규정하는데, 반려동물 또한 법적으로 재산이기에 경호처의 관리 의무가 있다는 해석과, 국민 정서상 맞지 않다는 우려가 엇갈렸던 것으로 알려졌다.김 여사의 측근들이 돌보기로 하며 논란은 해소됐지만, 이들 상당수가 특별검사팀의 수사선상에 올라 있는 점은 변수로 남아있다.윤 전 대통령 부부는 개·고양이 11마리를 키우면서 그동안 동물에 대한 애정을 드러내 왔다. 윤 전 대통령은 지난 1월 체포되기 직전에도 “토리를 보고 가야겠다”며 10여분 동안 강아지와 시간을 보냈다. 법원의 구속 취소로 잠시 풀려났던 지난 5월에는 반려견을 데리고 산책하는 모습이 포착되기도 했다.윤 전 대통령 부부는 지난 2023년 SBS ‘동물농장’에 출연해 관저 마당에서 반려견들과 산책과 놀이를 하거나 부엌에서 직접 간식을 만들어주는 모습 등도 공개한 바 있다.당시 김 여사는 여러 반려동물과 함께 살게 된 이유를 두고 “저희가 아이를 가졌다가 잃게 되면서 (윤 전 대통령이) 굉장히 심리적으로 힘들어했는데 (반려동물을 보며) 잠시 그 고통을 잊으시더라”라며 “사실 임시보호 역할이었는데 아빠(윤 전 대통령)가 ‘안 되겠다, 키워야겠다’고 해서 아빠 때문에 늘어나게 된 것”이라고 말했다.윤예림 기자