김해공항 , APEC 전용 출국장 활용된다..제2출국장 인력 지원

이미지 확대 혼잡한 김해공항 국제선 출국장. 연합뉴스 자료

김해공항에 조성 중인 제2출국장이 APEC 정상회의 기간 각국 대표단과 관계자 전용 출국장으로 활용된다.17일 한국공항공사에 따르면 현재 공사 중인 김해공항 제2출국장은 APEC 기간(10월 말~11월 초) CIQ(세관·출입국·검역)을 지원받아 APEC 전용 출국장으로 사용될 예정이다.APEC을 위해 경주를 찾는 각국 대표단과 관계자는 김해공항 제2출국장을 통해 지체 없이 출국 수속이 가능하다.김해공항은 경주를 찾는 정상 등 각국 대표단 대부분이 활용하게 될 허브 공항이다.김민석 총리는 이달 초 김해공항을 찾아 전용기 수용을 위한 주기장 등 항공 인프라를 수요에 맞게 확보할 것과 9월 중 완공이 예정된 국제선 출국장 공사의 지연 가능성을 완전히 차단할 것을 강조하기도 했다.APEC이 끝나면 파견 CIQ 인력들이 복귀하기 때문에 당장은 제2출국장이 운영되기 어렵다.김해공항은 CIQ 인력이 일부 확보가 예상되는 내년 초에는 일반 이용객도 이용할 수 있게 제2출국장 정식 운영을 목표로 하고 있다.혼잡도를 줄이기 위해 지난해 준공됐지만 근무 인력 문제로 오전에만 운영했던 김해공항 확충터미널 내 제2입국장은 근무자를 재배치해 오후에도 2시간 추가 운영을 시작했다.기존 오전 6시~10시에 운영됐던 확충터미널 내 제2입국장이 지난 11일부터 오후 3시부터 5시까지 추가 운영되고 있다.구형모 기자