ACC 개관 10주년 “문화소비쿠폰으로 세계 명작 감상하세요”

국립아시아문화전당(ACC)이 개관 10주년을 맞아 선보인 특별전 ‘뉴욕의 거장들: 잭슨 폴록과 마크 로스코의 친구들’이 여전히 인기다. 전시회가 열린지 한 달이 지났지만 관람객들이 줄을 잇고 있다. 미국 추상표현주의 거장들의 진품을 직접 감상할 수 있는 좋은 기회라는 입소문이 퍼지고 있기 때문이다.전시장을 찾는 관객들에게 유용한 2가지 팁을 소개한다.문화소비쿠폰과 작품해설 시간이다. 문화소비쿠폰을 활용하면 보다 합리적인 가격으로 세계적 명작을 만날 수 있다.지난 8일부터 티켓링크와 놀(NOL)티켓을 통해 예매할 경우 1인당 최대 2장까지 1장당 3,000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.또 전시 작품과 작가에 관한 깊이 있는 설명과 현장감 있는 해설을 들으면 관람객들이 작품을 이해하는데 큰 도움이 되고 작품을 감상할 때 더욱 몰입할 수 있다.‘뉴욕의 거장들’전시 도슨트 해설 프로그램이 지난 19일부터 확대 운영되고 있다.수요일과 금요일, 토요일에 하루 3회(11시, 14시, 16시) 진행되던 해설이 화요일과 목요일에도 같은 시간에 하고 있다.미술 거장들의 숨겨진 이야기와 작품에 관한 부연 설명을 생생하게 들을 수 있다.전시 관계자는 “미술 교과서 속 세계적 거장들의 작품을 한자리에서 감상할 수 있는 절호의 기회”라며 “현대미술 애호가뿐만 아니라 특별한 문화 나들이를 계획하는 가족과 시민들에게도 적극 추천한다”고 말했다.‘뉴욕의 거장들’ 전시는 오는 10월까지 열린다. 예매와 할인 혜택에 관한 정보는 티켓링크와 놀(NOL)티켓에서 확인할 수 있다.이번 전시에서 가장 인기를 끌고 있는 작품은 잭슨 폴록의 대표작이다. 드리핑 기법으로 현대미술사의 흐름을 바꾼 것이지만 보험가격이 2,000억 원이라는 사실로 화제를 모으고 있다.광주 서미애 기자