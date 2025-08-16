尹 “16포인트 돼야 글씨 보여” 실명위기 주장…법무부 “사실과 달라” 반박

이미지 확대 윤석열 전 대통령이 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 마치고 나오고 있다. 2025.7.9 이지훈 기자

서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령의 건강 상태를 둘러싸고 변호인단과 법무부가 정면 충돌했다.윤 전 대통령 측이 실명 위기를 주장하며 의료처우 개선을 요구하자, 법무부는 “사실과 다르다”며 즉각 반박에 나섰다.윤석열 전 대통령은 변호인 접견 시에도 글자 크기를 ‘16포인트 이상’으로 확대해야 읽을 정도로 시력이 나빠졌다고 호소한 것으로 알려졌다.윤 전 대통령 측은 “석 달째 안과 시술을 받지 못해 실명 위험이 커지고 있는 상황”이라며 관련 진단서를 구치소와 재판부에 제출했다고 밝혔다.이에 대해 법무부는 16일 언론공지를 통해 정면 반박했다. 법무부는 “안질환 포함 건강 상태가 매우 안 좋다고 보기는 어렵고 실명 위기라는 주장도 사실과 다르다”고 단언했다.정성호 법무부 장관은 페이스북을 통해 “최근 일부 언론의 ‘윤 전 대통령 실명 위험 상태’ 보도는 사실과 다르다”며 직접 해명에 나섰다.법무부는 “서울구치소는 윤 전 대통령 입소 후 신입자 건강검진을 실시해 건강 상태를 확인했고, 건강권 보장을 위해 적정한 의료 처우를 제공하고 있다”고 강조했다.특히 안과 질환과 관련해서는 “한림대성심병원에서 두 차례 외부 진료를 허용하는 등 수용자에게 허용되는 범위에서 필요한 의료처우를 모두 제공하고 있다”며 “앞으로도 건강 상태에 맞춰 적극적인 의료처우를 실시할 예정”이라고 밝혔다.윤 전 대통령이 지난 13~14일 수갑과 전자발찌를 착용하고 안과 진료를 받은 것에 대해서도 법무부는 “외부 진료를 위해 출정 시 수용자에게 수갑 등 조치를 취하는 것은 관계법령에 규정된 통상의 조치”라고 설명했다.윤 전 대통령 측은 “실명 위기라는 서울대 진단서는 이미 구치소와 재판부에 제출했고, 한림대병원에서도 주기적 시술을 강조했다”며 “법무부가 ‘건강에 이상이 없다’는 건 구치소에 들어갈 당시 건강 상태고 현재 상태는 아니다”라고 반박하는 입장이다.김유민 기자