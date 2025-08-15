‘단속 예고’에도 천안·아산서 광복절 ‘폭주족’ 193건 적발

충남경찰청 등 관계기관 전날 밤부터 합동 단속

이미지 확대 광복절 맞아 천안·아산에서 진행된 경찰의 폭주족 단속. 충남경찰청 제공

경찰의 단속 예고에도 광복절 폭주족이 무더기로 적발됐다.15일 충남경찰청과 충남자치경찰위원회에 따르면 광복절을 맞아 천안·아산 일대에서 폭주·난폭 운전 특별단속 결과 193건을 적발했다. 전날 오후 10시부터 이날 오전 6시까지 진행된 단속에는 교통·지역 경찰, 기동순찰대, 한국교통안전공단, 천안·아산시 관계자 등 188명과 장비 88대가 투입됐다.경찰은 폭주족 예상 집결지 5곳을 차단하고 교통법규 위반·소음·불법 개조·무등록·불법 주정차 행위를 집중 단속했다. 단속 행위별로는 신호위반 등 통고처분 135건, 음주운전 5건, 무면허 4건, 불법 개조 9건, 안전기준 위반 29건, 소음기준 초과 10건, 수배 1건 등 총 193건이다. 경찰은 음주·무면허·불법 개조 운전자는 형사 처벌하고 관계 기관 적발 사안은 과태료를 부과할 방침이다.폭주족 관련 112 신고는 61건으로 지난해(80건)보다 23.8% 감소했으나 단속 건수는 전년(150건)보다 28.7% 늘었다.충남경찰청 관계자는 “게시글 작성자 등 주동자를 사법처리 하는 등 폭주·난폭운전에 대해 철저히 책임을 묻겠다”고 밝혔다.홍성 박승기 기자