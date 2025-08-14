양돈장 악취, 이젠 AI로 잡는다

기상청 악취예측 앱 연계 저감시설에 설치

이젠 양돈장 악취도 인공지능(AI)이 관리한다.제주도는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 결합한 ‘AIoT’ 스마트 악취관리시스템을 구축해 애월읍 광령리 양돈단지 2개소에서 시범 운영한다고 14일 밝혔다.AIoT 스마트 악취관리시스템은 기상정보와 악취 다발 시기 데이터를 기반으로 악취 발생과 확산을 사전에 예측하고, 악취저감시설을 자동으로 가동해 축산 악취를 체계적으로 관리하는 것을 목표로 한다.이 시스템은 AI 분석을 통한 악취 발생·확산을 예측하고 사물인터넷(IoT) 연계로 저감시설을 자동 가동할 뿐 아니라 악취 발생원인 분석·조치결과를 실시간으로 농가·행정에 알리는 기능을 하게 된다.도는 2022년부터 정보통신기술(ICT) 기반 양돈장 악취관리시스템을 단계적으로 구축해왔다. 올해 5월 기상정보를 활용한 양돈농가 냄새예측 모바일 앱을 개발·보급했으며, 지난 6월엔 도내 전 양돈농가를 대상으로 앱 활용 교육을 실시했다.지난 5월 기상청과의 협업을 통해 개발된 앱이 악취 확산을 사전에 예측해 농가에 실시간 알림을 제공하면 이 시스템을 통해 미리 악취저감시설을 자동으로 가동시켜 악취 확산을 막게 되는 셈이다. 특히 악취의 원인까지 파악해 악취를 저감하고 악취민원을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.이번 기술 개발은 세종시 소재 악취저감시설 개발·설치 전문업체 ATD코리아와 협력해 추진 중이다. 지난 6월 실증실험 대상농가 2개소를 선정해 관련 데이터를 구축하고 있으며, 10월부터 12월까지 시범 운영 후 가축분뇨·악취저감 분야 전문가들로부터 기술 검증을 받을 예정이다.현재 도내 양돈농가 258개소에 악취저감시설이 모두 설치돼 있다. 기술 검증을 받으면 농가 설명회와 지원사업 연계를 통해 도내 양돈장과 악취 민원 다발 축산사업장으로 확대 보급할 계획이다.김형은 제주도 농축산식품국장은 “이번 AIoT 기반 악취관리 시스템 도입으로 양돈장 악취를 사전에 예측하고 신속하게 대응함으로써 지역 주민의 생활 불편을 최소화하고, 농가 역시 관리 인력과 비용을 절감할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 데이터 기반 행정을 통해 정책의 신뢰성을 높여 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자