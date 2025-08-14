속초 영랑호 관광단지 개발 ‘박차’

이미지 확대 강원 속초 영랑호 관광단지 조성 사업 주민설명회가 13일 근로자복합복지관 대강당에서 열렸다. 속초시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 속초시가 영랑호 관광단지 조성 사업을 본격화한다. 이 사업은 사기업이 1조원이 넘는 사업비 전액을 부담해 영랑호 일대 관광시설들을 만드는 대규모 개발 프로젝트다.속초시는 지난 13일 근로자종합복지관에서 영랑호 관광단지 조성 사업 주민설명회를 열고 전략환경영향평가서 초안을 공개했다고 14일 밝혔다. 주민설명회에서는 전반적인 사업 추진 계획이 소개됐고, 질의응답을 통해 주민들의 의견도 수렴했다.속초시는 주민설명회에 이은 후속절차로 이달 중 관광단지 지정 신청서를 강원도에 제출할 예정이다.앞선 지난 1월 속초시가 발표한 영랑호 관광단지 조성 사업은 ㈜신세계센트럴이 올해부터 2031년까지 7년간 1조 376억원을 들여 영랑호 일원에 호텔과 콘도, 빌라, 스포츠센터, 수영장, 뮤지엄, 스포츠&조각공원, 야외식물원, 전망대, 잔디광장, 생태공원 등을 짓는 게 골자다. 개발면적은 131만 8436㎡로 축구장 132개에 맞먹는다.영랑호 관광단지 조성 사업을 통해 산불에 탄 뒤 장기 방치된 건축물이 철거되고, 호수 주변 보행로와 차도가 분리된다.속초시는 영랑호 관광단지 조성 사업을 통해 6조 2000억원 경제적 파급 효과와 연간 2000명 이상의 일자리 창출을 기대하고 있다.이병선 속초시장은 “영랑호를 시민 모두가 함께 누릴 수 있는 공간으로 만드는 중요한 사업”이라며 “추진 과정을 투명하게 공유하고 주민 의견을 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.속초 김정호 기자