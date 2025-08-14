총경 이상 경찰 전원 마약 검사한다

이미지 확대

2025-08-14 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 간부급인 총경 이상 경찰관 전원을 대상으로 마약 검사를 실시한다. 마약 단속의 주체인 만큼 선제적으로 내부 검사 체계를 구축한다는 취지이지만 기본권 침해라는 지적도 나온다.국가경찰위원회는 지난 4일 회의에서 이런 내용의 안건을 의결했다고 13일 밝혔다. 우선 총경 이상 경찰관 전원과 시도경찰청 등에 속한 감사·감찰·마약 수사 담당 경찰관은 이달 말부터 다음달까지 마약 검사를 받아야 한다.마약 검사는 실효성 확보를 위해 불시로 진행되고 인권 침해를 최소화한다는 차원에서 ‘간이타액 검사’ 방식으로 이뤄진다. 검사 전 개인 동의도 받는다.올 하반기에는 신임 경찰 교육생을 대상으로도 마약 검사를 진행한다. 아울러 경찰공무원법 개정을 통해 일선 경찰서별로 전 직원의 10% 범위 내에서 마약 검사를 실시하는 방안도 추진키로 했다.경찰청은 마약 검사 결과와 검사 동의 여부 등은 경찰 내 통계 관리 목적으로만 활용된다고 설명했다. 하지만 검사 동의 여부가 기록된다는 점에서 일선 경찰관들의 반발이 있을 수 있다는 우려도 나온다. 검사에 동의하지 않으면 의심받거나 인사상 불이익을 당할 수 있어서다. 경찰청 관계자는 “거부 의사를 존중하는 방식으로 진행할 것”이라고 말했다.김우진 기자